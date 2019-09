Dizaineris R. Kalinkinas: nesi vaikščiojantis žurnalo viršelis

Jį mėgsta moterys, kurios mielai dėvi Roberto kūrybą ir kasdieną, ir ypatingoms progoms, nes jis niekada nevynioja žodžių į vatą ir sako kaip yra: „Esu už atvirumą – jei storina, tai storina.“ Tai yra žmogus, su kuriuo apie naujus mados standartus kalbėtis ne tik įdomu, bet ir yra ko pasimokyti.

Duodamas interviu mados ir grožio standartus kviečiančiam keisti Kauno „Akropolio“ žurnalui „This“ dizaineris negailėjo naudingų patarimų, kurie ypač aktualūs formuojant ir šio rudens derinius.

– Gal galėtum pasidalinti keliais patarimais, kaip atrodyti gerai?

– Pirmas dalykas – patys ar su stilisto pagalba atraskite bent porą dalykų, kurie tampa jūsų išvaizdos stipriąja puse: kažkokie siluetai, spalvos, aksesuarai ir pan. Pavyzdžiui, esu atradęs, kad man tinka smėlio ir haki spalvos, galvos apdangalai, akiniai.

Žinant keletą tokių raktų, reiktų pasidomėti, kas šiuo metu yra ant bangos. Nebūtina tų madų sekti aklai, bet žinoti, kuo kvėpuoja pasaulis, tikrai nepakenks. Tarkime, „Adidas“ ir Kanye West sportbačiai „Yeezy“ – nors ir išpūstas burbulas, iš jo galima kai ko pasisemti. Be to, visada yra kažkokių analogų, kurie atitinka madingą daiktą, tačiau dar nėra kopija. Kalbu apie stiliaus detales, kurios tą sezoną mojuoja ryškiausia vėliava.

Kitas svarbus dalykas kuriant stilių – investuoti į vieną ar kelis išskirtinius daiktus. Tai gali būti vardinė rankinė, skarelė, batai ar pan. Tuomet derinio dalį, kuri tik papildys ryškiausius akcentus, galite rinktis pigesnę. Dar moterims labai svarbu investuoti į gerus kvepalus ir gerą kosmetiką. Kitu atveju imsite senti ir dėl to verkti anksčiau laiko.

– O tau neatrodo, kad šiais laikais viskas yra madinga ir mada išlaisvėjusi iki lygio „Atrodau, kaip noriu“?

– Taip tik atrodo. Kalbi apie eklektiką. Tačiau geras skonis niekada neišėjo iš mados. Būti saikingam visada yra madinga. Išties stiliaus pasirinkimų yra labai daug. Jei sudėsi ant savęs mados savaitės hitus, atrodysi prastai. Nors atskirai tie daiktai turbūt atrodys labai įdomiai. Todėl, kaip minėjau, svarbu išsirinkti vieną ar kelis ryškesnius įvaizdžio akcentus, o likusią dalį sukurti iš kuo neutralesnių daiktų. Sakyčiau, ryšku – neryšku santykis turėtų būti 30 proc. ir 70 proc. Pavyzdžiui, klasikinis pilkas paltas, juodi militaristiniai batai su kulnu ir viso to akcentas – liemuo, perrištas ryškiai geltonu pusantro metro ilgio „Off White“ diržu.

– O ką patartum jaunimui, kuris atsidaro instagramą ir supranta, kad jų gyvenimas yra pilkas, lyginant su tuo, ką mato ekrane, o spinta tuščia?

– Tam jaunimui patarčiau prisiminti Johno Galliano istoriją apie juodos medžiagos ruloną. Pirmąjį mados šou jam padėjo suorganizuoti pati Anna Wintour, tačiau pinigų kolekcijai nedavė. Tad dizaineriui teko suktis ir sukurti mini kolekciją iš vieno rulono. Viena kolekcijos dalis buvo pasiūta iš vienos audinio pusės (blizgios), kita – iš blogosios (matinės). Nuo tada visi sužinojo apie Galliano.

Man, beje, panašiai. Didžiausias kūrybiškumas gimsta iš nevilties ir iš trūkumo. Žinoma, tuo metu atrodo, kad jau viskas baigta, nėra išeities. Tuomet ateina netikėtas sprendimas ir apima neapsakoma euforija. Iš pertekliaus jos nepasiektum.

– Iš kur tiek idėjų ir įkvėpimo?

– Man pasisekė – turiu lakią vaizduotę (šypsosi). Stengiuosi nesekti, ką siūlo kiti dizaineriai, neperku trendbook'ų. Labiau stebiu bendrą mados pasaulio foną. Jeigu pradėsiu įdėmiau domėtis, kas ką daro, atsiras labai plona linija nuo buvimo dizaineriu iki tapimo kopijuotoju. To aš tikrai nenoriu. Apskritai mados namams išskirtinumas šiais laikais yra labai jautri tema. Dabar visko tiek daug. Rodos, sukuri kažką išskirtinio, paguglini – jau padaryta!

– Kaip keitėsi tavo požiūris į mados industriją nuo tada, kai pradėjai, iki dabar?

– Be abejonės, anksčiau mada man atrodė ženkliai įdomesnė sritis. Realybė tokia, kad tai yra didžiulė verslo mašina, kuri pagal taršos lygį pasaulyje yra, rodos, antroje vietoje. Šita tema tikrai nėra maloni. Tačiau svarbu apie ją kalbėti. Žmonės turi suvokti tikrąją daiktų kainą. O pirkdami vienus ar kitus rūbus jie turi suvokti, kad kiekvienas jų pirkinys palieka įspaudą žemėje. Mano tikslas – parodyti žmonėms, kas yra verta dėmesio, o kas ne. Pavyzdžiui, pardavėjai į tai greitai reaguoja ir greičiausiai nepopuliarių daiktų gamyba būna nutraukiama.

– Papasakok, koks tas tikrasis dizainerio režimas, jo rutina? Jokio glamūro?

– Šiek tiek yra to glamūro. Tačiau ne tiek, kiek, tarkime, pasižiūrėjus „Balmain“ instagramo profilį, kur nuolat vyksta koks nors šou, vakarėliai, blizgučiai, dainuojantys modeliai ir pan.

Aišku, aš irgi negaliu skųstis – kasdien nemažai laiko praleidžiu su pusnuogėmis moterimis. Man tai patinka. Svarbiausia, kad ir joms tai patinka. Apskritai madą sulyginčiau su žuvies gaminimu – skanu valgyti, tačiau išdarinėjimo procesas nėra pats maloniausias. Madoje daug juodo darbo. Kol piešinys tampa drabužiu, pereinama per daugybę darbo stadijų: sąmatos skaičiavimas, audinių parinkimas, pirkimas, konstravimo, siuvimo darbai ir t. t. Tuomet dar būtinybė pateisinti klientų lūkesčius. Išlaikyti kokybės ir kainos santykį. Paisyti terminų. Galiausiai išsiparduoti. Beje, mada dirba 1,5 metų į priekį. Aš jau mąstau apie 2021 m. žiemą.

– Ir vis dėlto, ar įsivaizduoji save dirbantį kitoje srityje?

– Mados industrijoje esu jau beveik 10 metų. Per tuos metus esu išbandęs įvairių kūrybinių pozicijų. Pavyzdžiui, scenografo. Manau, kad absoliučiai normalu projektuoti savo gabumus skirtingose srityse. Be to, esu realistas – kažkada žmonėms galiu atsibosti. O gal jie man atsibos?..

– Dabar, kaip ir mados ribos, taip ir grožio standartai plečiasi. Kas dabar laikoma grožio etalonu?

– Prekės ženklai jau seniai stebėjo, kas eina, o kas ne. Taigi ne paslaptis, kad tam tikro dydžio, su atitinkama krūtine, kūno proporcijomis, būtinai riesta nosimi blondinė parduoda geriau nei kitoks tipažas. Tačiau tai keičiasi. Žmogaus akis per tiek metų ima nebepastebėti tų vienodų blondinių, nes akis užkliūna už kitokio, nestandartinio grožio. Taigi ieškodami, kaip pritraukti dėmesį, prekės ženklai tapo atviresni, todėl dabar modeliai yra pačių įvairiausių spalvų, sudėjimų, bruožų. Kuo keistesnio grožio, tuo geriau: tarpai tarp dantų, odos dėmės (vitiligo), raudoni plaukai, strazdanos, albinosai ir t. t.

Visa ši tendencija man labai patinka. Žmonės yra labai skirtingi ir dabar kiekvienas gali būti ypatingas. Tai suteikia daugiau pasitikėjimo.

– O ką tuomet manai apie standartinio grožio kūrimą pasitelkiant plastines operacijas? Tai vis dar populiaru!

– Per porą metų nepabėgsi nuo standartų, kurie mums buvo brukami daugybę metų. Mano kartoje yra žmonių, kurie savo mamos nėra matę nepasidažiusios! Normalu, kad ir dukros pasąmonėje šie dalykai išlieka. Ji nori būti tobula.

Kita vertus, nemanau, kad reikia keisti savo išskirtinius bruožus tik tam, kad pritaptum prie sociumo. Vis dėlto, jei tavo savijauta nuo to taps geresnė – pirmyn. Pats turiu įvairių norų: išsibalinti dantis, sutvarkyti veido odą ir pan. Problema, jei tai daryčiau ne dėl savęs. Žinoma, yra kitas kraštutinumas, kai laiku nesustojama ir kiti pradeda tavęs nebeatpažinti. Tai jau liga ir kiek kita tema.

– Koks būtų tavo paskutinis patarimas norintiems atrodyti gerai?

– Labai svarbu suvokti, kad nesi vaikščiojantis žurnalo viršelis. Esi žmogus, kuris praveria burną. Ir jei iš jos sklinda nesąmonės, tai jokia apranga nepadės. Be proto ir gero stiliaus, dar labai svarbu gerai jaustis savo kailyje. Tad visada atkreipkite dėmesį pirkdami daiktus – kaip su jais jaučiatės. Jei pavyksta išlaikyti šią kombinaciją – patikėkite, užkariausite pasaulį.