Daugiausiai nominacijų britų BAFTA apdovanojimams gavo „Kopa“ ir „Šuns galia“

Daugiausiai nominacijų Britų kino ir televizijos meno akademijos (BAFTA) apdovanojimams gavo Denis Villeneuve'o (Deni Vilnevo) mokslinės fantastikos epas „Kopa“ (Dune) ir Jane Campion (Džein Kampion) tamsusis vesternas „Šuns galia“ (The Power of the Dog) su atitinkamai 11 ir aštuoniomis nominacijomis, ketvirtadienį paskelbė apdovanojimų organizatoriai.