Daugiau nei 550 dienų dviratį minantis lietuvis: dabar jaučiuosi laisvas

Jules’io Verne’o nuotykių romane „Aplink pasaulį per 80 dienų“ britų džentelmenas Filijas Fogas ir jo ištikimasis tarnas Žanas Paspartu bando laimėti lažybas ir apkeliauti pasaulį per 80 dienų. Velofanu prisistatantis Imantas Greitmanas, daugiau nei 550 dienų esantis kelyje, neturi tikslo per 80 dienų apkeliauti Žemės rutulį. Palydovas jo kelionėje – ne žmogus, o dviratis.