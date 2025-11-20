Dainininkė Indrė Launikonytė: ateinu su 60 proc. įnašo būstui, o man parodomas vidurinis pirštas!

Dainininkas Mantas Vygantas atviraus, kad kainų ir uždarbio santykis tarp Anglijos ir Lietuvos jam, po 15 metų gyvenimo emigracijoje, primena kosmosą. „Ten jautiesi truputėlį laisviau, eidamas į parduotuvę neskaičiuoji – ko reikia, tą perki. Pas mus daržovių, vaisių kainos lenkia visas ribas. Neslėpsiu, kas dvi savaites važiuoju į Lenkiją. Labai atsiprašau valstybės, kad ne į biudžetą, bet aš už 200 eurų nusiperku pusę bagažinės Lietuvoje, o iš Lenkijos grįžtu su pilna bagažine“, – pasakos M. Vygantas.
Dainininkė, vokalo mokytoja Indrė Launikonytė prisipažins apie nuosavą būstą svajojanti ir jam taupanti jau daugiau nei dešimtmetį.
„Esu vokalo mokytoja, atlikėja, dirbanti pagal individualią veiklą ir verslo liudijimą, niekaip negalinti gauti paskolos. Aš nuo 2012-ųjų metų dirbu akademinį darbą, gimiau Lietuvoje, baigiau tris universitetus, o atėjus į banką su 60 procentų įnašo man parodo vidurinį pirštą ir duris!“ – pasakos I. Launikonytė. Pasak moters, po paskutinių atsakymų iš bankų ji jaučiasi tokia nusivylusi, kad net svarsto palikti Lietuvą ir gyvenimą kurti svetur.
„Nekilnojamojo turto kainos kils“, – tiesiai sakys NT turto ekspertas, brokeris Paulius Banevičius. Pasak eksperto, labiausiai kainas įtakos galimybė atsiimti pinigus iš pensijų kaupimo fondų. O tai, kad kils ne tik NT kainos, bet brangs ir tam tikros prekės ar paslaugos, patvirtins „Swedbank“ finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
