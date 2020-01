Stano įsiutino teismo sprendimas: girtumas – lengvinanti ar sunkinanti aplinkybė?

Kaip skelbė delfi, girtas medžiotojas Stanislovas Cesiulevičius, važiavęs taip pat neblaivaus savo draugo vairuojamame automobilyje, Vilniaus rajone, prie netoliese esančio miško nušovė stirnos jauniklį.

Rašoma, jog už tai, kad girtas šaulys nušovė gyvūną iš nelegaliai laikomo ginklo, baudžiamosios atsakomybės išvengė. Negana to, Vilniaus regiono apylinkės teismas medžiotojui skyrė vos 800 eurų baudą su teisės medžioti atėmimu vieneriems metams.

Tokia švelni sankcija šauliui esą taikyta todėl, kad per visą medžiotojo leidimo turėjimo laiką S. Cesiulevičius nebuvo nusižengęs. Be to, medžiotojas atlygino Gyvosios gamtos inspekcijos paskaičiuotą žalą – 1 tūkst. eurų.

Pastarasis įvykis ir netikėta jo pabaiga gerokai papiktino S. Savickį-Stano. Asmeniniame feisbuko profilyje jis rašė:

„Kodėl Lietuvoje įstatymai yra girto ar nuo narkotikų apsvaigusio asilo pusėje? Va, paskutinė istorija. „Medžiotojas“ iš nelegaliai laikomo šautuvo išgertuvių metu būdamas sunkiai apsvaigęs nutaria pamedžioti. Pro važiuojančio automobilio langą sukeldamas pavojų aplinkiniams nušauna stirnos jauniklį. Jį pradeda persekioti policijos pareigūnai. Jis nestoja. Pro langą išmeta šautuvą. Kai pagaliau yra sulaikomas, priešinasi policijos pareigūnams. Vėliau sako, kad šautuvą prieš metus rado namuose ir nežino, iš kur. Ir ką? Ir nieko! Teismas pritaiko išskirtines sąlygas, truputį baudos ir paleidžia...“ (kalba taisyta – aut. past.).

Kodėl Lietuvoje įstatymai yra girto ar nuo narkotikų apsvaigusio asilo pusėje?

Dainininkas neslėpė nuostabos dėl pastarojo teismo sprendimo primindamas, kad praėjusiais metais Baudžiamojo kodekso straipsniai buvo taikyti CBD aliejų pirkusiems onkologiniams ligoniams – „nes jie yra nusikaltėliai o girtas gaidys su nelegaliu šautuvu – OK. Juk jo žmona laidavo ir užtikrino, kad nebegers“, – piktinosi Stano.

Atlikėjas savo įraše akcentavo ir tai, kad už mažo kiekio kanapių turėjimą daugybė jaunų žmonių leidžia laiką belangėje. „O iš važiuojančios mašinos nuo alkoholio apsvaigęs šaudantis „medžiotojas“ gauna teismo sprendimą: „Vien tai, jog S. Cesiulevičius buvo neblaivus (1,38 prom.), nereiškia, kad tai turėjo įtakos padaryti administracinį nusižengimą“, – stebėjosi žinomas vyras, paminėdamas ne vieną panašaus pobūdžio atvejį ir netikėtai švelnias bausmes.

„Aš nebesuprantu... Girtumas – čia lengvinanti ar sunkinanti aplinkybė? Ir visai nesuprantu, kieno pusėje teismai“, – retoriškai klausė Stano.