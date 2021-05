„Daddy Was A Milkman“ kalendorinę vasarą pasitinka su antra lietuviška daina

Atlikėjas Ignas Pociūnas, žinomas kaip „Daddy Was A Milkman“, kalendorinę vasarą skelbia išleisdamas antrąją lietuvių kalba sukurtą ir įrašytą savo dainą „Tinginio vasara“. Šios dainos vaizdo klipas buvo filmuojamas per tas tris karščiausias gegužės dienas Nidoje. „Tinginio vasara“ yra antrasis singlas iš šiuo metu įrašinėjamo „Daddy Was A Milkman“ lietuviškų dainų albumo, kurio gerbėjai gali tikėtis sulaukti šių metų pabaigoje.