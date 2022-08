Broliai K. ir D. Lavrinovičiai keičia šou: ruoškitės

„Dabar vasara, tad pats geriausias laikas praleisti daugiau laiko su šeima, skirti daug dėmesio vaikams. Skirti dėmesio ne tik kaip vaikams, bet ir kaip sportininkams. Nuo krepšinio toli nepabėgome, su broliu tapome naujojo BC „Wolves“ klubo ambasadoriais“, – apie permainas kalbėjo D. Lavrinovičius.

Daug pasiekimų ir ne vieną įspūdingą titulą iškovojusiems broliams Alytaus miestas kelia itin gerus prisiminimus. Ten jie pradėjo savo sportines karjeras, o dabar prisijungė prie klubo, kuris savo debiutinį sezoną žais būtent Alytuje. Prisimindami paauglystę, broliai paatviravo, kad tarpusavio nesutarimų buvo daug. „Oi, iki 14-15 metų net ir pasimušdavome, pykdavomės dėl daug ko, tai, kad tu to nepadarei, tai to trūksta, kad aš pirmas, tau daugiau, man mažiau. Broliška konkurencija buvo visą laiką. Bet dažniausiai kivirčai vykdavo dėl krepšinio, net prieš keletą dienų žaidėme ir apsipykome. Bet to pykčio nelaikome, viskas būna iš emocijų arba juoko forma. Brolis yra geriausias mano draugas, kuris žino visas paslaptis“, – prisiminimais dalinosi Kšyštofas.

Nuo šio rudens abu broliai Lavrinovičiai neria į naują veiklą – jiedu prisijungia prie LNK laidos „Šeškinės 20“ vedėjų komandos. Televizija jiems nėra svetima – du pastaruosius sezonus broliai buvo detektyvais šou „Kaukės“.

Artėjant šiam rugsėjui tiek Kšyštofas, tiek Darjušas neslepia didelio jaudulio. Anot jų, nesinori nuvilti ne tik žiūrovų, bet ir visos kūrybinės grupės. „Čia turbūt pagrindinė ir didžiausia šios vasaros naujiena, prisijungiame prie Giedriaus ir Džiugo šou! Jaučiame didelę atsakomybę, jaudinamės, bet ir manome, kad taip turi būti, juk išgyveni dėl dalykų, kurie tau svarbūs. Kai dingta jaudulys, vadinasi, ne taip ir rūpi. Smagu, kad turėsime galimybę pabendrauti su daugybe skirtingų žmonių, pasisemti žinių ir patirties. O dirbi su tokiais vedėjais, kurie veda „Šeškinės 20“, bus tikra garbė. Naujas sezonas paruošė ne vieną staigmeną, tad ruoškitės, žiūrovai“, – vienas kitą papildydami kalbėjo broliai Lavrinovičiai.

Naujasis laidos „Šeškinės 20“ sezonas – nuo rugsėjo 7 dienos, trečiadieniais, 20 val., per LNK.