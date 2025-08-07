Bradas Pittas išgyvena skaudžią netektį: nebuvome pasiruošę

Liūdną žinią patvirtino aktoriaus dukterėčia Sydney Pitt, kuri pasidalijo jautria žinute ir šeimos nuotraukomis savo „Instagram“ paskyroje.
„Mano brangioji močiutė Jane Etta – mes dar nebuvome pasiruošę tavo išėjimui... Bet žinojimas, kad tu dabar pagaliau laisva – gali vėl dainuoti, šokti, tapyti – šiek tiek palengvina širdį“, – rašė Sydney.
„Visi, kurie pažinojo mano močiutę, žinojo, kad jos širdis buvo didžiausia. Ji rūpinosi visais ir viskuo – be jokių sąlygų, be klausimų.“
Sydney, nevyriausybinės organizacijos „Watering Souls“ įkūrėja, šiltai prisiminė:
„Ji mane išmokė tapyti, būti stipria, rodyti švelnumą, mylėti Jėzų bet kokiomis aplinkybėmis ir džiaugtis mažais dalykais. Ji kurdavo pačius juokingiausius žaidimus vien tam, kad mus prajuokintų. Ji tikėjo teisingumu, rūpinimusi kitais ir tuo, kad gėrį reikia daryti tiesiog todėl, kad tai teisinga.“
Ji taip pat prisiminė ypatingą močiutės tradiciją – kiekvienais metais, prieš prasidedant mokslo metams, kiekvienam anūkui ji dovanodavo „ypatingą dieną“ – dieną, kai vaikas galėjo rinktis, ką nori veikti.
„Mano diena paprastai prasidėdavo ledais su bananais pusryčiams, valandų valandas žaisdavome, darydavome kokį nors rankdarbį, žinoma, važinėdavomės visais atrakcionais „Silver Dollar City“ parke, vakarieniaudavome su seneliu restorane „Olive Garden“, žaisdavom mini golfą – ji iš savo pėdų padarydavo V raidę, kad padėtų man nusitaikyti... ir kažkaip vis tiek mane nugalėdavo. O vakaras baigdavosi žiūrint filmą „Paulie“, kol užmigdavome“, – dalijosi prisiminimais Sydney.
„Ji sugebėdavo suspėti su visais 14 mūsų anūkų. Jos meilė neturėjo ribų – kiekvienas, kas ją sutiko, tai pajuto“, – rašė moteris.
Galiausiai Sydney pridūrė, jog nežino, kaip gyventi toliau be močiutės, bet tiki, kad ji vis dar šalia:
„Ji gyva kiekviename teptuko potėpyje, kiekviename gerame darbe, kiekviename kolibrio sparnų moste. Ji buvo pati tyriausia meilės forma. Mums tikrai pasisekė, kad galėjome ją turėti šalia augdami. Žinau, kad ji gyvena kiekviename iš mūsų“, – baigė jautrų įrašą Sydney.
Artimi šaltiniai taip pat patvirtino naujieną pramogų portalui „TMZ“, nurodydami, kad Jane Pitt mirė šią savaitę, tačiau tiksli data kol kas neskelbiama.
B. Pitto atstovai atsisakė komentuoti užklausą apie anapilin iškeliavusią mamą.
Nors B. Pittas jau ilgus metus yra pasaulinio garso žvaigždė, jo mama laikėsi gana privataus gyvenimo. Vis dėlto, ji lydėjo sūnų į ne vieną oficialų renginį – tarp jų ir 2012-ųjų „Oskarų“ ceremoniją. Po Jane mirties našliu liko jos vyras, aktoriaus tėvas Williamas Pittas, o mamos be Brado gedi jo jaunesnis brolis Dougas ir sesė Julie.
