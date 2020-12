B. Dylano dainų katalogą perima „Universal Music“

Sandoris apima autorines teises į 600 B. Dylano dainų, tokių kaip „Blowin’ In The Wind“, „The Times They Are a-Changin’“, „Knockin’ On Heaven’s Door“ ir „Tangled Up In Blue“.

„Nuostabios ir jaudinančios, įkvepiančios ir gražios, įžvalgios ir provokuojančios – jo dainos yra nemirtingos. Nesvarbu, ar jos būtų parašytos prieš pusę amžiaus, ar vakar“, – sakoma pirmadienį paskelbtame „Universal Music Publishing Group“ vadovo Luciano Grainge‘o (Lusiano Greindžo) pareiškime.

Apie šį sandorį paskelbta pradėjus kelioms savaitėms po to, kai dainų autoriaus ir atlikėjo pamąstymai apie antisemitizmą ir neskelbti dainų tekstai buvo parduoti aukcione už 495 tūkst. JAV dolerių (408 tūkst. eurų).

B. Dylanas, pradėjęs savo muzikinę karjerą septintojo dešimtmečio pradžioje Niujorko Grenič Vilidžo klubuose, yra pradavęs daugiau nei 125 mln. savo įrašų kopijų pasaulyje. 2016 metais jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija ir tapo pirmuoju šį apdovanojimą pelniusiu dainų tekstų autoriumi.

Finansinės sandorio detalės neskelbiamos.