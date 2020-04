Azartiškas šou „galvOK“: šeštadienio vakarais kvies pasukti galvas

Žaidimo „galvOK“, išskirtinumas – įdomūs, keisti, smagūs, juokingi klausimai, paremti mokslu, ir dar smagesni, visiškai netikėti atsakymai, kuriuos reikia išmąstyti, pasitelkus savo išmonę, fantaziją ir patirtį.

Kiekvienoje „galvOK“ laidoje dalyvaus po dvi komandas, kurios tarpusavyje varžysis ieškodamos atsakymų į žaidimo vedėjo užduotus klausimus. Kiekvieną komandą sudarys kapitonas, jo kviestinis svečias (aktorius, muzikantas ar kitas žinomas asmuo) ir palaikymo komanda, kuri galės padėti savo kapitonui laimėti dvikovą. Žaidimo azartą dar labiau kurstys piniginis prizas – komandos už teisingus atsakymus gauna taškus, kurie konvertuojami į eurus, taigi, laimėjusi komanda gaus piniginį prizą.

„Jau atlikome tam tikrus paruošiamuosius darbus, taigi, drąsiai galiu sakyti, kad „galvOK“ bus neįtikėtinai azartiškas, intelektualiai smagus šou šeštadienio vakarui. Tai nebus žinių patikrinimas, bet smagi, praturtinanti patirtis ir azartiška kova. Ši laida sukurta pagal Europoje labai populiarų „Fremantle“ formatą „Who Knew?“. Kartu su „Fremantle“ komanda adaptavome žaidimą dabartinei karantino situacijai – scenoje bus tik vedėjas ir kapitonai su svečiais, o jų palaikymo komandos – televizijos žiūrovai – dalyvaus virtualiai, kiekvienas iš savo namų. Nieko panašaus mūsų televizijose dar nebuvo. Šou žiūrovai išvys įspūdingą sceną, visus atsakymus į įdomius klausimus lydės vaizdžiai pavaizduoti atsakymai, kai kurie iš jų bus net gyvai scenoje pademonstruoti. Žaidimui šarmo pridės ir superinė komanda – A. Žiurauskas, M. Katleris ir M. Mikutavičius, kurie kiekvienoje laidoje turės vis kitus svečius. Taigi, televizijos žiūrovų laukia daug naujovių, netikėtumų ir tikro azarto“, – daugiau detalių apie naująjį šou atskleidė TV3 kūrybos direktorius Arvydas Rimas.

Arvydas Rimas. Laidos kūrėjų nuotr.

„galvOK“ vedėju tapęs mūsų šalyje gerai žinomas aktorius ir režisierius A. Žiurauskas neslepia, kad iki šiol neturėjo daug laidų vedimo patirties, bet tai buvo jo sena svajonė.

„Visada norėjosi pabandyt daugiau. Bet siūlytis nemėgstu. Tai teko palaukti. Ir štai sulaukiau puikaus pasiūlymo. Labai dėl jo nudžiugau. Žinoma, laidų vedimas nėra mano kasdienė duona. Jaudinausi, kur aš čia brendu. Anksčiau neteko kartu dirbti nei su Marijonu, nei su Mantu, tai irgi bus nauja, įdomi patirtis. Bet komanda tikrai labai šauni, tai neabejoju, kad viskas bus puikiai. Be to, žaidimo klausimai išties labai įdomūs, priverčia nusišypsoti. Ir kas svarbiausia – jie nenumuša ūpo, kad nežinai kažkokios datos ar dar kažko. Tai yra linksmoji enciklopedija iš to kas mus supa kasdieną“, – entuziastingai kalbėjo žaidimo vedėjas A. Žiurauskas.

Tuo tarpu komandų kapitonai M. Mikutavičius ir M. Katleris neslepia ambicijų laimėti.

„Tikiuosi nepasirodyt durnesnis už Mikutavičių. Mane daug kur parodo kvailesnį negu esu iš tikrųjų, taigi, mano tikslas reabilituoti save. Mane motyvuoja tik pergalės, tik pergalės kvapas. Pinigai ateina ir išeina, o pergalės lieka“, – su užsidegimu kalbėjo vienos komandos kapitonas M. Katleris apie tai, kas jį motyvuoja žaidime.

Kad gera nuotaika, smagi komanda ir azartiška kova motyvuoja labiau nei piniginis prizas M. Katleriui pritarė ir kitos komandos kapitonu tapęs M. Mikutavičius.

„Aš visada mėgstu laimėti. Aš tas žmogus, kuris bet ką darydamas nori laimėt. Žinoma, daug priklausys ir nuo partnerio, ir nuo klausimų, kurie teks. Labai svarbu ir žaidimo atmosfera, kartais netgi svarbiau nei pats laimėjimas. Bet, jei prapilčiau visus žaidimus tai tikrai nuliūsčiau“, – sakė M. Mikutavičius.

„galvOK“ – jau nuo gegužės 2 d. per TV3 – geros emocijos garantuotos ir žaidžiantiems, ir stebintiems žaidimą!