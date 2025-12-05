 Ant mėlynojo kilimo – seksualumu alsuojanti Karolina Meschino

Ant mėlynojo kilimo – seksualumu alsuojanti Karolina Meschino

2025-12-05 14:00
LNK.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiuose M1 muzikos apdovanojimuose mėlynuoju kilimu žengė žinomiausi šalies veidai. Renginys, kviečiantis išlaisvinti fantaziją, panašu, įkvėpė ir Karoliną Meschino – ji pasirodė itin seksualioje juodos spalvos suknelėje.

Karolina Meschino Karolina Meschino Karolina Meschino Karolina Meschino Karolina Meschino

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Į ceremoniją Kaune Karolina atvyko vilkėdama išskirtinę juodą suknelę, papuoštą beveik 70 laikrodžių. Žinoma nuomonės formuotoja pozavo fotografams, atrodė atsipalaidavusi ir mėgavosi vakaro atmosfera.

Dar daugiau dėmesio įvaizdis sulaukė Karolinai atsisukus – nugaroje esanti gili iškirptė atidengė dalį jos kūno, o šią detalių kompoziciją papildė suknelės gale pritvirtintas laikrodis.

Įvaizdį užbaigė ant veido krentantys kirpčiai bei ilgi, garbanoti plaukai, dar labiau pabrėžę K. Meschino eleganciją ir žavesį.

Šiame straipsnyje:
Karolina Meschino
mėlynas kilimas
M1 muzikos apdovanojimai
apdovanojimai
seksualumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų