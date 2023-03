Aktorius S. Neillas: aš sergu, galimai mirštu

Naujosios Zelandijos gyventojas, išgarsėjęs daktaro Alano Granto vaidmeniu 1993 metų kino juostoje „Juros periodo parkas“, sakė, kad praėjusių metų kovą pradėjo gydytis nuo Ne Hodžkino limfomos (NHL).

75 metų S. Neillas tai atskleidžia savo knygoje „Did I Ever Tell You This?“, kuri bus išleista kitą savaitę.

Pirmajame skyriuje, parašytame chemoterapijos metu, S. Neillas rašo: „Aš sergu. Galimai mirštu. Gali tekti tai paspartinti“.

Aktorius laikraščiui „The Guardian“ teigė, kad dabar jo liga yra remisijoje, tačiau iki gyvenimo pabaigos jam bus taikoma chemoterapija.

„Negaliu apsimesti, kad praėjusiais metais nebuvo tamsių akimirkų, – sakė jis. – Tačiau tos tamsios akimirkos išryškina šviesą ir priverčia mane būti dėkingą už kiekvieną dieną ir be galo dėkingą už visus savo draugus. Tiesiog džiaugiuosi, kad esu gyvas.“

Turtinga S. Neillo aktoriaus karjera prasidėjo aštuntajame dešimtmetyje ir aprėpė dešimtis vaidmenų televizijoje ir kine, įskaitant „Birmingamo gaują“ (Peaky Blinders), „Raudonojo spalio medžioklę“ (The Hunt for Red October) ir „Fortepijoną“ (The Piano).

Šiuo metu jis ruošiasi vaidmeniui Liane Moriarty (Lianos Moriarti) bestselerio „Apples Never Fall“ televizijos ekranizacijoje, kuri bus filmuojama Australijoje.

Kai nevaidina, S. Neillas taip pat prižiūri vynuogynus vaizdingame Naujosios Zelandijos Pietų salos Centrinio Otago regione.