Adrina sudrebino Klaipėdą – karjeros šou, milžiniškas kalėdinis žaislas ir ypatingi svečiai

Didžiausioje pajūrio renginių erdvėje susirinkusią publiką pasitiko elegantiška fotosienelė ir milžinišku sidabriniu kalėdiniu žaislu ir raudonu kaspinu dekoruota scena. Garsiomis ovacijomis Adriną pasitikę žiūrovai atsistoję šėlo nuo pat pirmųjų akordų, o ugnies, šviesų ir fejerverkų efektų kupinas šou virto didžiule švente, nepaisant pajūryje siaučiančios audros.
Koncerto metu Adrina atliko didžiausius, milijonus perklausų muzikos platformose renkančius hitus, o keletui populiariausių kūrinių į sceną pasikvietė ypatingų svečių – grupes „Žemaitukai“, „Sadboi“ bei savo bendražygį televizijos projekte „Žvaigždžių duetai“ Naglį Bierancą, su kuriuo žiūrovus nustebino uždainavę žemaitiškai.
Didžiausiame savo karjeros šou iki šiol Adrina pasirodė kartu su gyvo garso grupe ir šokių studijos „Šok Šok“ šokėjais. Elegantiškais atlikėjos kostiumais bei šokėjų ir muzikantų įvaizdžiu rūpinosi Lietuvos „žvaigždžių stiliste“ vadinama Milda Metlovaitė.
Vakaro metu Adrina ne kartą kreipėsi į publiką ir atviravo, kad jos karjeros pradžia nebuvo lengva, tad be galo džiaugiasi šiandien matydamą pilnutėlę areną. „Bet man dar tik 24 metai, todėl tai tik pradžia“, – sakė Adrina, žiūrovus pakvietusi kitąmet susitikti Kauno Dainų slėnyje, kur birželio 12 dieną surengs didžiausią savo solinį koncertą po atviru dangumi.
Atlikėja taip pat nepraleido progos už nuolatinį palaikymą padėkoti savo sužadėtiniui, muzikos prodiuseriui Donatui Tamašauskui-Džouns bei scenos bendražygei Džordanai Butkutei, kuri Klaipėdos arenoje koncertą stebėjo kartu su vyru Eligijumi Strasevičiumi.
„Nerealu! Geriausias koncertas Klaipėdoje šiais metais. Šimtu procentų. Muzika, energija, stilius, dekoracijos – viskas nerealiai. Šiandien su vyru atvažiavom iš Palangos per audrą ir vėją, bet dėl tokio šou verta, jokia audra nebaisi. Jau turim bilietus į jos kitą koncertą Kaune ir jau dabar labai laukiam“, – po renginio įspūdžiais dalinosi šou stebėjusi palangiškė Lina.
Šią savaitę pristatytas didžiausias Adrinos solinis pasirodymas po atviru dangumi vyks 2026 metų birželio 12 dieną, penktadienį, Kauno dainų slėnyje. Renginį organizuoja įmonė „Seven Live“, o koncerto bilietus platina platforma „Bilietai.lt“.
