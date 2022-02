Adele gavo tris „Brit Awards“, apdovanojimams atsisveikinus su atskiromis lyčių kategorijomis

Britų superžvaigždė Adele (Adel) antradienį per britų muzikos industrijai atstovaujančios asociacijos BPI apdovanojimų įteikimo ceremoniją, kurioje buvo atsisveikinta su atskiromis lyčių kategorijomis, gavo tris „Brit Awards“, įskaitant prestižinį „Metų albumo“ apdovanojimą.

„Metų albumo“ apdovanojimas jai paskirtas už „30“. Be to, Adele už savo hitą „Easy On Me“ gavo „Metų dainos“ apdovanojimą ir buvo paskelbta „Metų atlikėju“. Pastaroji kategorija nuo šiol nebeskirstoma į vyrų ir moterų.

Vėliau Adele pripažino besikeičiančius laikus ir pasakė: „Suprantu, kodėl buvo pakeistas šio apdovanojimo pavadinimas, bet man išties labai patinka būti moterimi, būti atlikėja moterimi, tikrai.“ Jos žodžiai sausakimšoje Londono arenoje O2 buvo palydėti plojimais.

„Negaliu patikėti, kad baladė su fortepijonu nugalėjo tiek daug „fejerverkų“, – sakė ji apie „Metų dainos“ apdovanojimą. Į jį taip pat pretendavo tokie atlikėjai kaip „A1 & J1“, reperis Central Cee (Sentral Si), „Glass Animals“ ir KSI.

Praėjusį mėnesį Adele atsiprašė gerbėjų už tai, kad dėl COVID-19 ir „pristatymo vėlavimo“ turėjo atidėti savo programą Las Vegase. Tai buvo padaryta likus vos 24 valandoms iki anksčiau planuoto pirmojo vakaro.

„Brit Awards“ steigėjai sakė, kad atskirų vyrų ir moterų kategorijų atsisakė norėdami pagerbti „atlikėjus vien dėl jų muzikos ir darbo, o ne dėl to, kaip jie pasirenka identifikuoti [save] ar kaip juos gali matyti kiti“.

Sam Smith (Sem Smit), nepriskiriantis savęs binarinei lyčių sistemai, pernai nepateikė savo albumo „Love Goes“, nes jis netiko vyrų ar moterų kategorijoms.

Žanras, o ne lytis

Šiemet tarp nominantų buvo daugiausiai moterų per daugiau nei dešimtmetį – 18, nors vis tiek dominavo atlikėjai vyrai.

Dainininkas ir dainų kūrėjas Edas Sheeranas (Edas Širanas), atsiimdamas „Metų dainų kūrėjo“ apdovanojimą pagerbė savo žmoną ir parodė du įsimintinus numerius.

Svarbiausią britų popmuzikai vakarą pirmą kartą nuo 2006-ųjų buvo sugrąžinti apdovanojimai pagal žanrus. Alternatyviosios muzikos ar roko, popmuzikos ar ritmenbliuzo, šokių muzikos, hiphopo ar repo, ar graimo muzikos geriausiuosius rinko gerbėjai, o ne muzikos industrijos atstovai.

Pernai „Britų metų albumo“ apdovanojimą gavusi Dua Lipa laimėjo „TikTok“ vykusius geriausio popmuzikos ar ritmenbliuzo atlikėjo rinkimus. Samas Fenderis (Semas Fenderis) buvo pripažintas geriausiu alternatyviojo roko atlikėju; apdovanojimą jam įteikė „The Rolling Stones“ gitaristas Ronnie Woodas (Ronis Vudas).

Amerikietė Olivia Rodrigo (Olivija Rodrigo) už „Good 4 U“ pelnė „Tarptautinės metų dainos“ apdovanojimą, o Becky Hill (Beki Hil) buvo pripažinta geriausia šokių muzikos atlikėja. Šokių muzikos kategorija buvo sugrąžinta po 16 metų pertraukos.

„Dramenbeiso reiverė buvau nuo 12 metų“, – auditorijai pareiškė emocijų užvaldyta B. Hill.

Little Simz (Litl Simz) buvo nominuota keturiems apdovanojimams ir drauge su motina užlipo į sceną atsiimti geriausio naujo atlikėjo apdovanojimo už pernai išleistą albumą „Sometimes I Might Be Introvert“. Jo pavadinimo žodžių pirmosios raidės sudaro reperės pravardę Simbi.

„Noriu pasakyti visiems, žiūrintiems [šou] namuose: esu gyvas įrodymas, kad jei sunkiai dėl ko nors dirbsi – nesvarbu, iš kur esi atvykęs, nesvarbu, kokia tavo istorija, rasė – gali padaryti ką nors ypatinga“, – sakė ji.

„Tad visiems vaikams: nesiliaukite svajoję, nesiliaukite stengęsi. Aš esu jūs. Jūs esat aš. Laiminimai. Labai jums ačiū“, – pridūrė Little Simz, užaugusi municipaliniame būste Londono šiaurėje.

Kur Borisas?

Šou vedėjas Mo Gilliganas (Mou Giliganas) pasišaipė iš skandalų persekiojamo britų ministro pirmininko Boriso Johnsono (Boriso Džonsono), pakviesdamas jį į ceremoniją pasivaišinti sūriu.

„Borisai, žinau, kad žiūri, žinau, kad tau patinka švęsti, ateik mano žmogau, atvažiuok. Žinau, kad tau patinka sūrio asorti“, – sakė jis.

B. Johnsono pozicijos smarkiai svyruoja dėl įtarimų, kad griežto karantino metu Dauningo gatvėje būdavo rengiami vakarėliai. Per vieną iš jų jis buvo nufotografuotas su vyno taure ir sūriu.

Šou metu pasirodė Liamas Gallagheris (Liamas Galageris) ir Anne Marie (En Mari). Pastaroji, atlikdama „Kiss My (Uh-Oh)", 20 tūkst. susirinkusių žiūrovų akivaizdoje suklupo, bet greit susitvardė ir tęsė pasirodymą.