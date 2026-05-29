 Abiturientų užrašas ant BMW pribloškė Stano: atlikėjas kreipėsi į jaunuolius

Abiturientų užrašas ant BMW pribloškė Stano: atlikėjas kreipėsi į jaunuolius

2026-05-29 16:43
Brigita Juodelytė

Artėjanti vasara šalies dvyliktokams žymi ypatingą etapą – mokyklinių suolų palikimą ir artėjančių egzaminų maratoną. Šiomis dienomis Lietuvos miestų gatvėse jau galima pastebėti tradicinį šurmulį, kurį sukelia Paskutinio skambučio šventę minintys moksleiviai.

Stanislavas Stavickis-Stano

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Gatvėse riedantys abiturientų automobiliai, pagal seną tradiciją, buvo išmarginti įvairiais šmaikščiais šūkiais ir linksmomis frazėmis. Vienas iš tokių kūrybingų užrašų netikėtai tapo tiesiogine nuoroda į žinomą Lietuvos muzikos pasaulio veidą – prodiuserį ir atlikėją Stanislavą Stavickį-Stano.

Žinomas vyras pats visiškai atsitiktinai pamatė gatve važiuojantį BMW markės automobilį, ant kurio puikavosi jam skirta moksleivių humoro dozė. Abiturientai ant mašinos stambiu šriftu užrašė: „Aš ne Stano – visko nežinau“.

Šis vaizdas atlikėjui sukėlė šypseną, todėl jis nusprendė nuotrauka pasidalinti su savo socialinių tinklų sekėjais. Stano ne tik pasidžiaugė jaunimo kūrybiškumu, bet ir linksmai bei palaikančiai kreipėsi į būsimus egzaminų laikytojus, pasiūlydamas savo frazės korekciją.

„Reikia papildyti. 

Aš DAR ne Stano, visko nežinau. 

Didžiausios jums sėkmės gyvenime! 

Visiems“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Stano.

Šiame straipsnyje:
Stano
Stanislavas Stavickis
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pokštas
užrašas ant automobilio
BMW
dvyliktokai
moksleivių šventė
reakcija

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Komentarai

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Komentarai

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Kardas
Ką tas vištgaidis dar čiulba?😀
2
0
Cha
stena, tai stena, bet kam visiem tai pranešinėt?
3
0
prąšymas
kompozitoriau , sukurk dainušką...
2
0
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