65 metų sulaukęs Antonio Banderas: būčiau vienas iš tų žmonių, kurie miršta, kai sustoja

Ispanų kino žvaigždė Antonio Banderas sekmadienį jo gimtadienio proga paskelbtame interviu sakė, kad sulaukęs 65-erių neketina lėtinti tempo.
„Kai man buvo 20 metų, maniau, kad 65-mečiai vaikšto su lazdele“, – interviu ispanų dienraščiui „El País“ sakė A. Banderas, žinomas iš tokių filmų kaip „Zoro kaukė“, „Desperado“ ir „Filadelfija“. – Tais laikais sulaukęs 65 metų išeidavai į pensiją. Dabar taip nebėra – dabar viskas vėliau.“
„Galbūt darau tai, ko neturėčiau daryti“, – pridūrė A. Banderas, kurį 2017 m. ištiko širdies smūgis. – Bet gydytojai man nieko nesako. Jie sako, kad man viskas gerai, kad galiu daryti, ką noriu“.
Aktorius sakė, kad neseniai pradėjo lankyti muzikos teorijos pamokas ir nusipirko pianiną.
„Manau, kad būčiau vienas iš tų žmonių, kurie miršta, kai sustoja. O aš dirbu tai, kas man patinka, tai mano gyvenimo laimė“, – sakė jis.
Devintajame dešimtmetyje pradėjęs vaidinti A. Banderas sakė, kad ir toliau vadovauja teatrui, kurį įkūrė 2019 m. savo gimtajame Malagos mieste Ispanijos pietuose.
Dalį vasaros jis praleido Bostone filmuodamasis biografiniame filme „Tony“ apie legendinį virtuvės šefą Anthony Bourdainą, o paskui išvyko į Ispanijos Kanarų salas dirbti prie trilerio „Above and Below“.
