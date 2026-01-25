Sumanus maisto laikymas gali sumažinti švaistymą

Sumaniai ir apgalvotai
Pirmas žingsnis siekiant sumažinti maisto švaistymą – iš naujo apgalvoti, ką iš tiesų reikia laikyti šaldytuve. Daugelis produktų puikiai išsilaiko kambario temperatūroje, tad, perkėlus juos į spinteles ar ant jų, galima atlaisvinti vietos gaminiams, kuriems žema temperatūra būtina.
Mažiau apkrautas šaldytuvas patogesnis naudoti, geriau planuoti ir būti užtikrintiems, kad maistas bus suvartotas laiku, o ne išmestas.
„Dažnai perpildome šaldytuvą manydami, kad taip maistas išsilaikys ilgiau, tačiau nutinka priešingai, – sunkiau matyti ir suvartoti tai, ką turime. Be to, prasta oro cirkuliacija gali padidinti temperatūrą ir paskatinti greitesnį gedimą, – teigia „Ikea“ Maitinimo paslaugų skyriaus vadovas Mindaugas Šiaulys. – Sumaniai laikydami produktus išvengsime daugeliui pažįstamos situacijos, kai šaldytuvas pilnas, bet valgyti lyg ir nėra ko.“
Kam nereikia šalčio
Daugeliui produktų, kuriuos įprasta laikyti šaldytuve, iš tiesų žema temperatūra visai nereikalinga. Yra paprasta taisyklė: jei parduotuvėje produktas nelaikomas šaldytuve, greičiausiai jo nereikia šaldyti ir namuose. Kilus abejonių, verta patikrinti etiketę – kai kuriuos produktus laikyti šaldytuve būtina tik atidarius jų pakuotes.
„Yra nemažai produktų, kuriuos žmonės iš įpročio laiko šaldytuve, nors to visai nereikia, – aiškina M. Šiaulys. – Dažnas pavyzdys – itin aukštoje temperatūroje apdorotas (UHT) pienas: kadangi jis jau termiškai apdorotas, neatidarytą pakuotę galima saugiai laikyti spintelėje. Tas pats pasakytina ir apie kiaušinių, neatidarytas padažų, acto, uogienių ar marinuotų produktų pakuotes.“
Jis priduria, kad kai kurie švieži vaisiai ir daržovės, pavyzdžiui, pomidorai, citrusiniai vaisiai, avokadai ir bananai, kambario temperatūroje išlaiko geresnę tekstūrą ir skonį, nei laikomi šaldytuve. Duoną, skirtą greitai suvartoti, taip pat reikėtų laikyti duoninėje ar krepšyje ant stalviršio, o vėliau vartoti skirtą duoną geriausia saugoti šaldiklyje.
Tvarka mažina švaistymą
Tinkami maisto produktų laikymo sprendimai – nuo krepšelių iki kelių aukštų lentynėlių – padeda palaikyti geresnę tvarką spintelėse ir aiškiau matyti jose esančius produktus, lengviau juos pasiekti ir nepamiršti planuojant ir gaminant patiekalus.
Pavyzdžiui, skaidrūs stikliniai indai leidžia lengviau matyti turimus ingredientus ir skatina juos suvartoti iki sugendant. Datų žymėjimas ant indų taip pat gali padėti laiku prisiminti turimus produktus, o sugrupavus juos pagal kategorijas, kasdien gaminti maistą bus lengviau ir paprasčiau. Jei dažniausiai vartojamus produktus laikysite lengvai pasiekiamose vietose, o rečiau naudojamus – aukščiau ar giliau spintelėse, virtuvėje įsivyraus daugiau tvarkos.
„Gerai suplanavę, kur virtuvėje laikysime produktus, ne tik turėsime daugiau vietos, bet ir sumaniau ją išnaudosime. Tvarkingoje maisto spintelėje gali tilpti išties nemažai produktų, kuriuos įprastai laikome šaldytuve, – pabrėžia M. Šiaulys. – Tai padės sutaupyti laiko gaminant ir sumažinti maisto švaistymą.“
