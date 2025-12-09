Plečiasi prestižiniai mados namai: „Prada“ nupirko „Versace“ – už rekordinius pinigus

Italijos miestelyje veikiančiame „Prados“ odos gaminių fabrike gimsta ne tik dizainerių, bet ir daugelio kitų svajonės.
Čia darbuotojai rankomis gamina prabangias rankines, kurios vėliau pasiekia pasiturinčius klientus visame pasaulyje.
Dalis darbuotojų – dar tik besimokantys amato, siekiantys tapti meistrais. Netrukus prie „Prados“ ženklo gaminių prisidės ir „Versace“.
Pastaruoju metu paviešinti tyrimai apie prastas darbo sąlygas Kinijos fabrikuose, kuriuose gaminamos prekės Italijos mados bendrovėms, sukėlė daug kritikos.
Tačiau „Prados“ grupė per pastaruosius metus daug investavo į savo fabrikus ir išsiskiria atsakingu požiūriu į gamybą.
„Akivaizdu, kad tiekimo grandinė išgyvena didžiausią krizę per pastaruosius 25 metus. Mes mėgstame pabrėžti savo gamybą, nes tai yra mūsų dalis nuo pat pirmos dienos“, – teigė „Prada“ generalinis direktorius Andrea Guerra.
Šiuo metu grupė Italijoje turi daugiau nei 4 tūkst. darbuotojų 23 gamyklose. Dar 2 veikia užsienyje.
„Prada“ taip pat įkūrusi akademiją, kur per 25 metus parengta apie 570 naujų amato meistrų.
„Mūsų augimo kelyje teko įveikti daug iššūkių, kurie galbūt kėlė sunkumų konkurentams. Ne todėl, kad buvome geresni, bet todėl, kad pradėjome anksčiau, turime daugiau patirties ir jau seniai dirbame tam, kad mūsų tiekimo grandinė būtų kuo švaresnė. Tai – nuolatinis procesas: net kai ji atrodo švari, būtina kasdien tikrinti tiekėjus“, – kalbėjo „Prada“ grupės rinkodaros vadovas Lorenzo Bertelli.
Kaip ir kiti gamintojai, „Prada“ susiduria ir su kitomis problemomis – įmonė turėjo prisitaikyti prie Jungtinių Valstijų prekybos tarifų.
„Mes apie tai svarstėme, pakoregavome kai kuriuos kainoraščius, bet tai nekelia nerimo dėl mūsų ateities“, – komentavo A. Guerra.
Be „Prados“ ir būsimų „Versace“ gaminių, grupė gamina ir žinomo „Miu Miu“ prekių ženklo produkciją.
