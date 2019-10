Vokietijoje – LMTA absolvento M. Šablauskio sėkmė

Šiam konkursui pateiktas jo kūrinys „n“, erdvinio garso sferai kategorijoje „Šiuolaikinė ir kompiuterių muzika“ pelnė antrąją premiją.

Konkurso pirmoji premija atiteko kompozitoriui iš Danijos Madsui Kjeldgaardui už kūrinį „In the shard of the sun 1000 rivers“, trečiąja premija įvertinta JAV autoriaus Jameso Wenlocko kompozicija „Three Changes“.

Šiame ambisoninio garso forume, kurį rengia Tarptautinė erdvinio garso konferencija (ICSA), o remia IRCAM Pompidou centras bei Vokietijos skaitmeninės įrangos koncernas HARPEX, šiais metais rungėsi 33 autoriai iš 8 pasaulio šalių. Konkursui 31.4 erdviniu formatu pateiktus kūrinius vertino tarptautinė 15-os narių žiuri, kurios darbe dalyvavo LMTA Muzikos inovacijų studijų centro vadovas Mantautas Krukauskas.

Matas Šablauskis šį pavasarį baigė kompozicijos magistro skaitmeninių technologijų studijas profesoriaus Ričardo Kabelio kūrybos klasėje. Konkursui pateiktas kūrinys yra M. Šablauskio magistro studijų diplominis darbas.

2017 m. to paties konkurso pagrindinį prizą yra laimėjusi šio profesoriaus klasės bakalauro absolventė Goda Marija Gužauskaitė.