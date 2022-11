Vieno iš „Microsoft“ įkūrėjų P. Alleno meno kolekcija aukcione parduota už 1 mlrd. dolerių

Penki paveikslai pateko į meno kūrinių, parduotų aukcionuose už daugiau nei 100 mln. dolerių, „klubą“, nurodė Niujorke įsikūrusi „Christie's“. Pasak kompanijos, tai ženklas, kad meno rinka toliau auga nepaisant ekonominio netikrumo, susijusio su karu Ukrainoje ir infliacija.

Brangiausiai trečiadienio vakarą buvo parduotas G. Seurat 1888 metų paveikslas „Pozuotojos“ (Les Poseuses, Ensemble (Petite version)), garsus puantilizmo darbas. Už jį buvo sumokėta 149,24 mln. dolerių, įskaitant mokesčius.

„Christie's“ buvo paskelbusi, kad visos pajamos bus skirtos labdarai.

Trečiadienį parduota 60 iš 150 kolekcijos darbų. Likusieji turi būti parduoti ketvirtadienį.

Kolekcijos vertė jau viršijo Macklowe (Maklovų) kolekcijos rekordą – 922 mln. dolerių, sumokėtų per „Sotheby's“ aukcioną anksčiau šiais metais.

„Microsoft“ turtas

P. Allenas turtus susikrovė 1975-aisiais kartu su Billu Gatesu (Bilu Geitsu) įkūręs „Microsoft“.

P. Allenas sukaupė didžiulę meno kolekciją ir ją skolindavo muziejams. Jis mirė 2018-aisiais, būdamas 65 metų amžiaus.

Mirties metu jo turtas buvo vertinamas 20,3 mlrd. dolerių, nurodo žurnalas „Forbes“.

1983 metais P. Allenas dėl sveikatos problemų ir pablogėjusių santykių su B. Gatesu pasitraukė iš „Microsoft“. B. Gatesas kompanijai vadovavo iki 2000-ųjų.

Savo gimtajame Sietle P. Allenas įkūrė popkultūros muziejų, turėjo kelias sporto franšizes, įskaitant Sietlo amerikietiškojo futbolo komandą „Seahawks“.

Nepaisydamas įtemptų santykių su B. Gatesu, P. Allenas palaikė jo iniciatyvą „Giving Pledge“, skatinančią milijardierius atiduoti didžiąją dalį savo turto labdarai. Visos per minimą aukcioną gautos pajamos bus skirtos šiam tikslui.

Įvairi kolekcija

Naujienų agentūros AFP apskaičiavimu, bendrai trečiadienį buvo gauta apie 1,5 mlrd. dolerių. P. Cezanne'o paveikslas „Šv. Viktorijos kalnas“ (La montagne Sainte-Victoire) buvo parduotas už 137,8 mln. dolerių – kone dvigubai brangiau už ankstesnį šio dailininko darbų rekordą aukcionuose.

V. van Gogho „Sodas su kiparisais“ (Verger avec cypresin) taip pat buvo parduotas už rekordinę šiam dailininkui kainą – 117,2 mln. dolerių.

P. Gauguino Taičio periodo paveikslas „Motinystė II“ (Maternite II) buvo nupirktas už 105,7 mln. dolerių, o G. Klimto darbas „Beržynas“ (Birkenwald) – už 104,6 mln. dolerių.

Milijardo riba buvo peržengta su 32-uoju numeriu pažymėtu meno kūriniu – Alberto Giacometti (Alberto Džakomečio) skulptūra „Venecijietė III“ (Femme de Venise III), nupirkta už 25 mln. dolerių.

Aukcionas paliudijo P. Alleno kolekcijos, kurią sudarė įvairūs darbai, kokybę. Kolekcijoje, be kitų meno kūrinių, taip pat buvo dailininko ir skulptoriaus Maxo Ernsto (Makso Ernsto) skulptūra „Karalius žaidžia su karaliene“ (The King Playing with the Queen), parduota už 24,3 mln. dolerių, ir Jaspero Johnso (Džaspero Džounso) – vieno iš nedaugelio dar gyvų menininkų, atstovaujamų šioje kolekcijoje – litografija „Small False Start“, nupirkta už 55,35 mln. dolerių.