Tomui Venclovai Rygoje įteikta Baltijos Asamblėjos literatūros premija

Kaip pranešė Seimo kanceliarija, apdovanojimas T. Venclovai skirtas už naujausią eilėraščių knygą „Už Onos ir Bernardinų“.
Baltijos Asamblėjos meno apdovanojimas paskirtas Latvijos dirigentui Kasparui Putniniui už pasirodymą su Latvijos radijo choru koncertinėje programoje „The Dream Stream“, surengtoje Baltijos muzikos dienų metu 2023 metų kovą.
Mokslo premija įteikta Estijos politikos teorijos profesorei Evai Pyrimai už monografiją „Herder and Enlightenment Politics“ (Herderis ir Apšvietos politika).
Inovacijų apdovanojimas įteiktas Latvijos įmonei „Spark Technologies“, o diplomais apdovanotos Estijos įmonė „Wayren“ ir Lietuvos – „Luna robotics“.
Baltijos Asamblėjos medaliais už ypatingus nuopelnus stiprinant Baltijos valstybių vienybę ir remiant bendradarbiavimą apdovanoti Vokietijos brigados Lietuvoje vadas brigados generolas Christophas Huberis (Kristofas Huberis), Baltijos Asamblėjos viceprezidentas ir Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas Giedrius Drukteinis, energetikos ekspertas Reinis Aboltinis, estų kalbos vertėja ir Estijos diplomatė Valvi Strikaitienė ir Baltijos Asamblėjos generalinė sekretorė Agnija Antanoviča.
Baltijos Asamblėjos apdovanojimų įteikimo ceremonijoje dalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariai.
