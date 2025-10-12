Baltijos Asamblėjos literatūros premija – Tomui Venclovai

Ja kūrėjas įvertintas už naujausią eilėraščių knygą „Už Onos ir Bernardinų“, pranešė Seimas.
T. Venclova – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, eseistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašantis lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.
Rinkinyje „Už Onos ir Bernardinų“ publikuotas 31 per pastaruosius septynerius metus sukurtas eilėraštis.
Literatūros premijai taip pat buvo nominuoti poetas Karlis Verdinis ir vertėjas Valtas Ernštreitas už poezijos rinkinį „Lyvių baladės“ bei rašytoja ir meno istorikė Lilli Luuk (tikrasis vardas Kristina Tamm) už romaną „Nakties motina“.
Baltijos Asamblėjos meno apdovanojimas teko Kasparui Putniniui iš Latvijos, mokslo premija – estei Evai Pyrimai.
Baltijos Asamblėjos apdovanojimai literatūros, meno ir mokslo srityse bus įteikti Baltijos Asamblėjos sesijos metu Rygoje lapkričio 13 dieną.
Naujausi komentarai