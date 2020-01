Tarptautinę kruasano dieną minint: kaip atskirti kokybišką prancūzišką ragelį?

Sausio 30-oji yra vadinama kruasano, kitaip žinomo kaip prancūziškas ragelis, diena. Nors šio sviestinės tešlos kepinio istoriją bandoma sieti ne tik su Prancūzija, bet ir Turkija, Austrija ir netgi Lenkija, reikšmingiausiai kruasanai paplito per pastaruosius keletą dešimtmečių. Jie tapo neatsiejama Vakarų šalių pusryčių ir savaitgalio vėlyvųjų pusryčių dalimi. Kaip atskirti kokybišką kruasaną bei su kuo jį derinti?

Ieškant tinkamo kruasano, visų pirma reiktų atkreipti dėmesį į ragelio tekstūrą, tešlos konsistenciją ir trapumą.

„Tikras sviestinis ragelis yra lengvai ir tankiai pasisluoksniavęs viduje bei pasižymi trupančia išore, tad ties pirmu kąsniu pažirę tešlos gabaliukai turėtų būti laikomi pliusu, o ne trūkumu. Be to, kalbant apie paviršių, kruasano kampai laikomi idealiai iškepusiais, kai įgauna auksinį rusvumą. Kokybiškas kruasanas nepasieina be minimalaus sūrumo. Būtent skirtingų poskonių ir aromatų dermę tinkamo trapumo kruasane galima laikyti tobulai iškepto ragelio apibūdinimu“, – teigia tinklo „Maxima“ gamybos ekspertė Brigita Baratinskaitė.

Paprasti, su įdaru ar sumuštiniai?

Prancūziški rageliai yra liaupsinami dėl savo universalumo. „Klasikinis kruasanas puikiai atrodo lėkštėje prie puodelio kavos ar arbatos arba stiklinės sulčių. Bet kai kurios variacijos tapo ne mažiau tradicinėmis ir turi nuolatinę savo auditoriją“, – sako ekspertė.

Europos šalių prancūzakalbiai vertina kruasanus su razinomis bei su šokolado gabaliukais. Smaližiams tinka karamelinis, migdolų, saldaus grietinėlės kremo bei kiti įdarai. Norintys mažiau saldumo, gali rasti ragelių su sūrio ar bekono įdaru.

Dera nepamiršti ir to, kad standartiniai kruasanai gali tapti puikiu sumuštinių pagrindu. „Nuo elementaraus desertinio pertepimo su mėgstama uogiene ir vaisiais iki eksperimentuoti leidžiančių skonių derinių, kurie gali tikti ne vien lengvam užkandžiui, bet ir maloniai nuteikiantiems pietums. Tai gali būti sūris su džemu, vištiena su parmezanu arba lašiša su omletu“, – sako minėto prekybos tinklo komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Šis sąrašas nėra baigtinis, tad pats metas stverti keletą kruasanų, mėgstamiausių ingredientų bei atšvęsti sausio 30-ąją.