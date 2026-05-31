„Swedbank“, „Narbutas Group“ ir „Arimex“ siūlomi pripažinti nacionaliniais mecenatais

Tokį sprendimą ji priėmė balandžio 29 dieną ir teikia svarstyti Vyriausybei.
„Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau paraiškų atsiranda, nepaisant to, jog mes Lietuvoje dar neturime paskatos fiziniams asmenims. Vis dėlto yra fizinių asmenų, kurie tai daro ir be papildomos mokesčių paskatos. Šiemet sąrašas tikrai įspūdingas“, – BNS sakė Mecenavimo tarybos pirmininkė Laura Blaževičiūtė.
Ji atkreipė dėmesį, kad vis daugiau aukotojų paramos sulaukia menas.
„Esame dėkingi tiems žmonėms, kad jie apie tai galvoja, kad skiria lėšų ir nesitiki iš to jokios grąžos“, – teigė L. Blaževičiūtė.
Nacionaliniu mecenatu siūloma pripažinti banką „Swedbank“ už jo paramą Vilniaus universiteto fondui. Bankas šiam fondui yra suteikęs 10 mln. eurų paramą.
Tokį patį statusą raginama suteikti bendrovei „Narbutas Group“ už aukas viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“, organizuojančiai paramą kariaujančiai Ukrainai. Jai skirta 1,35 mln. eurų paramos.
Bendrovė „Arimex“ nacionaliniu mecenatu norima paskelbti už tai, kad Adomo Galdiko muziejui ir menų mokyklai skyrė šiek tiek daugiau nei 1 mln. eurų.
Tuo pačiu metu Adomo Galdiko muziejus ir menų mokykla būtų pripažinta mecenuojamuoju projektu.
Iš viso šiemet sulaukta 25 paraiškų dėl mecenato vardo suteikimo. Taryba taip pat atrinko kandidatus į savivaldybių bei bendruomenių mecenatus.
Penki kandidatai į savivaldybės mecenatus pasiūlyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, du – Šiaulių rajono tarybai.
Tris kandidatus suteikti bendruomenės mecenato vardą vertina Kultūros ministerija, dešimt – Krašto apsaugos, du – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Pagal įstatymą, nacionalinio mecenato vardas suteikiamas asmeniui, sveikatos priežiūros, kultūros ir meno, paveldo, mokslo, visuomenės gerovės, sporto ar švietimo sričių projektą parėmusiam ne mažiau kaip milijonu eurų.
Savivaldybės mecenatu pripažįstamas asmuo, skyręs ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui įgyvendinti, kai savivaldybė turi daugiau kaip 25 tūkst. nuolatinių gyventojų arba jos teritorijoje yra kurorto statusą turinti gyvenamoji vietovė.
Jei savivaldybė mažesnė, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio paramą.
Bendruomenės mecenato vardas suteikiamas asmeniui, kurio skirtos paramos bendra suma per vienus metus ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų.
Sprendimą dėl nacionalinio mecenato priima Vyriausybė, dėl savivaldybės – konkrečios savivaldybės taryba, o dėl bendruomenės – tos valdymo srities, kurioje įgyvendinamas mecenuojamasis projektas, ministras.
Nacionalinio mecenato vardas iki šiol suteiktas devyniems asmenims ir įmonėms, savivaldybės – 15, bendruomenės – 15.
Visų mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą. Ji pildoma ir saugoma Valdovų rūmuose Vilniuje.
Autorė Jūratė Skėrytė
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