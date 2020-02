Situacija dėl V. Kuodytės papiktino žinomus žmones: tai gėdinga ir neatleistina

V. Kuodytei turėjo būti įteikta premija už asmenybės žymę šiuolaikiniame teatre. Moteris ne tik nebuvo įleista į ceremoniją, bet ir apdovanojant laureatus, aktorė taip pat nebuvo paminėta.

„Jei gauni „nacionalinę“ už asmenybę, bet tavo asmenybės neįleidžia į apdovanojimą, tai paradoksas vertas teatro dramos“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė aktorius Ramūnas Šimukauskas.

Žurnalistė Rita Miliūtė teigė, kad jai gėda dėl tokios situacijos. „Vakarieniavom šiandien su kūdikiu ir pasakojau apie mano gėdos jausmą dėl Prezidento & Co negėdos, o jis valgydamas pasidarė išvadų. „Adamkus būtų per lietų bėgęs laureatės vytis, o į teatrą su gėlėm ir Paksas būtų nuvažiavęs“. Kartais jis būna iš tiesų taiklus, tegu nebūtinai kiekvieną kartą mėgstu. Čia iš tų atvejų, kurių man neina pavadinti svetima, ne mano gėda. Kuomet iš pradžių kvatoju, o paskui susigūžiu, palengva supratusi, kad juokas bandė būti apsauginis. Nes man iš tikro gėda dėl kiekvieno tų, per kuriuos – kartu, ir atskirai po vieną, aktorės mama, atėjusi į dukros pagerbimo ceremoniją, to pagerbimo taip ir neišvydo. Per tuos, kuriems aukščiausia galia yra popierius, bet kuriems taip galingas popierius neaktyvuoja proto, nesvarbu, kiek dar jame pavardžių iš tos pačios šeimos. Bet žvelkime į šviesiąją atviros žmonėms Prezidentūros pusę. Dabar joje daugiau žmonių žinos, kokia šiandien į ją buvo kviesta Viktorija“, – rašė žurnalistė.

„Jeigu Daukanto aikštėje būtų bent vienas ne lopas, Vadovybės apsaugos departamento šuo jau šniukštinėtų Jaunimo teatro užkulisius, Prezidentienė vilktųsi suknelę, o Prezidentas repetuotų Viktorijos Kuodytės atsiprašymo ir sveikinimo kalbą. Visai žiūrovų salei girdint. Kiekvienam, atėjusiam šįvakar į spektaklį“, – vieną iš būdų, kaip parodyti dėmesį V. Kuodytei, ketvirtadienį siūlė R. Miliūtė.

Režisierė Dalia Ibelhauptaitė taip pat neslėpė, kad toks įvykis yra „mūsų kultūros gėda“. Žinoma režisierė atkreipė dėmesį, kad Nacionalinių premijų Lietuvoje yra šešios, ne 20, 50 ar 100. „Kokio lygio neprofesionalumo, atsainumo ir neatidumo reik būti, kad padaryti „administracinę techninę klaidą“ neįtraukiant vieno iš šešių laureatų??? Klaida padaryta Kultūros ministerijoje. Galima būtų įsivaizduoti, kad laivų statykla, autobusų parkas ar ligoninė nežinotų, kiek turi būti laureatų kultūros srityje, bet nesugaudyti šešių laureatų iš šešių!!!“, – žinoma moteris neslėpė, kad ją sujaudino ši nemaloni istorija, mat Nacionalinė premija žmogui yra įteikiama vieną kartą gyvenime.

„Tai didelė ir ypatinga diena – ir taip sugadinti tokią dieną žmogui, taip pažeminti, neatsakingai yra neprofesionalu ir neatleistina. Gėda. O Prezidentūros patikrai – taip, tikrai, yra taisyklės, bet yra ir logika, elementari logika – žmogus tikrai turi atrodyti kaip totalus banditas ar psichas, kad atbėgtų į Prezidentūrą ir veržtųsi į ceremoniją sakydamas, kad jis Nacionaline premija įvertintas laureatas... Ir tikriausiai kartais reik naudoti žmogiską gyvenimo logiką virš biurokratinių taisyklių. „Auksiniai gaubliai“ vyko Amerikoje, kur tikrai didelė įtampa dėl terorizmo ir rimtų išpuolių – keli šimtai žmonių ėjo į ceremoniją specialiu įėjimu – ir nors tai buvo žvaigždžių įėjimas, tarp nominuotojų buvo ir mažiau žinomi veidai Amerikoje, pvz., Dexteris (Dexteris Fletcheris, aktorius ir režisierius, D. Ibelhauptaitės vyras, aut. past.) ir aš. Kaip jūs manote, ar kas nors paklausė nors kartą mūsų kvietimo??? Ar liepė parodyti dokumentą? Ne. Kaip jie žinojo, kas mes? Ogi jie turėjo visų žmonių, kurie eis per tuos vartus, nuotraukas ant lapų atsispausdinę ir reikėjo tik vardą pasakyti ir jie jau žinojo, kad čia tu – jokių kvietimų nereikėjo, asmens dokumentų, leidimų ir t.t. nors visi jie buvo mums atsiųsti...“, – neseniai vykusį renginį pamena režisierė.

Moteriai kilo klausimas, kodėl Amerikoje sugeba suvaldyti kelių šimtų žmonių srautą, o Lietuvoje nesugebama sugaudyti šešių? „Ir atsakymas man yra tik vienas – Los Andžele jie supranta, kad „Auksinių gaublių“ kilimu žmogus gal eis tik vieną kartą gyvenime ir nori padaryti kiekvienam ypatingą šventę, kad tu nebandytum į savo delninę įsigrūsti kartoninio kvietimo, paso... Nes žmogus į tą šventę ateina pasipuošęs ir pasiruošęs, o štai pas mus Lietuvoje mes nesuprantam ir neįvertinam, kad Nacionalinė premija yra vienąkart gyvenime... Ir tai svarbu ne tik Viktorijai, o žymiai, gal net daugiau, jos šeimai ir artimiesiems... Kad jų šventė irgi sugadinta, – dėstė D. Ibelhauptaitė. – Kai mano mamai buvo paskutinės stadijos Parkinsono liga ir ji jau dažnai nesusivokė kur yra – ji pasipuošusi visą ceremoniją Prezidentūroje sėdėjo rami ir tyli ir super šviesaus proto, net su Prezidente pora žodžių persimetė. Kodėl? Nes jai, Sibiro kančias praėjusiai tremtinei, jos dukros aukščiausias Prezidentės įvertinimas buvo svarbus gyvenimo momentas, kuriam ji susikaupė ir tai valandai nugalėjo ligą ir pati save...Jeigu iš mano motinos kažkas būtų atėmęs tą momentą – tai man būtų didžiausias antausis ir jokie atsiprašymai negalėtų jo atitaisyti... Matyt, ne atsiprašinėti reikia, o pažiūrėti atidžiau į savo darbuotojus, taisykles...Aišku, čia ne Prezidento kaltė, ir ne kultūros ministro, bet visgi kažkas ir gal ne vienas nesugebėjo suskaičiuoti iki šešių“.

Įrašo socialiniame tinkle pabaigoje D. Ibelhauptaitė V. Kuodytę nuoširdžiai pasveikino: „Gerbiu ir vertinu – ačiū už jūsų darbus, už tai, kad esat... Jūsų talento ir nuopelnų niekas niekada negales sumažinti – nei techninės klaidos, nei atsainūs darbuotojai. Dėl to jūs ir esate geriausia tarp geriausių“, – gražių žodžių negailėjo režisierė.

Kritikos Prezidentūrai negailėjo žurnalistas ir visuomenės veikėjas Andrius Tapinas. „Bet kiekvieną kartą, kai jau galvoji, kad mūsų valdžios institucijos durniau pasielgti negali, jos susiveržia diržus, išsitiesia ir įrodo, kad gali. Atsiprašinėti dabar galima iki begalybės, bet neįleisti Nacionalinę premiją atsiimti turinčią laureatę į Nacionalinės premijos atsiėmimo ceremoniją yra mega stipru“, – rašė žurnalistas.

Lakoniškas buvo aktorius Arūnas Sakalauskas. „Na, ką tokie jau mes Žmonės...Sveikinu dar kartą. Priimk tai kaip absurdo pjesės repeticiją“, – patarė aktorius.

Aktorė Aistė Diržiūtė taip pat neliko abejinga. Anot jos, išgirdus apie šį incidentą apėmė svetimos gėdos jausmas.

Dainininkė Neda Malūnavičiūtė socialiniame tinkle teigė: „Tikrai absurdiška situacija, gaila, kad protokoliniai reikalai ar taisyklės užgožia paprastą žmogiškumą... Ko gero, būčiau pasielgusi taip pat... negrįžusi...“

Portalui 15min.lt V. Kuodytė teigė: „Nebuvau įleista į prezidentūrą, nes neturėjau kvietimo ir nebuvau įtraukta į laureatų sąrašą. Praėjus apžiūrą, kai galiausiai priėjau prie atsakingo žmogaus, pateikiau ID kortelę, kurios buvo reikalauta. Peržiūrėjus sąrašus, kaip suprantu, mano pavardės nebuvo. Tada darbuotoja išėjo tartis su kitais žmonėmis, ką daryti. Kiti žmonės, mačiau iš kūno kalbos, sakė, kad reikia to lapuko, ant kurio užrašyta, kad esu kviečiama – aš jį buvau atidavus mamai, o ji tuo metu jau buvo salėje. Nemaniau, kad tai yra toks reikšmingas dalykas, juo labiau, kad savo asmens tapatybės kortelę pateikiau. Grįžusi, darbuotoja paprašė pakvietimo, pasakiau, kad kitas paliktas mašinoje. Ji pasakė jį atsinešti.“

Per lietų iki mašinos nuėjusi pasipuošusi moteris suprato, kad atgal negrįš: „Suėmė neadekvatus jausmas.“ Aktorė pripažino, kad ji neturi žodžių pakomentuoti šiai situacijai.

Po ceremonijos aktorės atsiprašė tiek prezidentas Gitanas Nausėda, tiek Kultūros ministerija.