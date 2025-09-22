Senus baldus antram gyvenimui padėjo prikelti Čiurlionis: turime labai talentingų žmonių

Dažai baigiasi, o M. K. Čiurlionis ant spintučių, stalų, kėdžių darosi vis labiau atpažįstamas.
„Neįmanoma nukopijuoti, tikrai, bet bandome spalvas pataikyti, formas, bet ir jas sunku pataikyti“, – pasakojo moteris.
Moteris ant sovietinio drožlių stalo, prie kurio ilgus metus sėdėjo paštininkė, pagal M. K. Čiurlionį piešia pavasarį.
„Reprodukcija yra vertikali, o stalviršis horizontalus, tai suspaudžiau M. K. Čiurlionį, suspaudžiau“, – sakė ji.
Kitos tiltagališkės tapoma spintelė net pagal tris M. K. Čiurlionio paveikslus, lyg su vienu kūrybinės kančios būtų mažai. Sandros ir M. K. Čiurlionio tandemas buvusio pašto spintelę daro neįkainojama.
„Savo laiku buvo vertinga, dabar, aišku, nurašymui buvo“, – pasakojo Sandra.
O štai ant kėdės, kuri tarnavo senam kibirui su vandeniu, kol nebuvo vandentiekio, atsirado M. K. Čiurlionio pasaka.
„Pretendentų daug, užsakymų daug, bet ne tik į tą kėdę“, – sakė Tiltagalių kultūros centro vadovė Renata Kopūstienė.
Kieme, ant pievos prie kultūros centro, pagal M. K. Čiurlionį kuriančioms tiltagališkėms per grotuvą leidžiamas irgi M. K. Čiurlionis. Kitaip tariant, įkvėpimas stimuliuojamas simfonijomis.
„Šiaip piešiant nebuvo jokių minčių, tiesiog pasiimti teptuką, paišai, klausaisi muzikos ir gaunasi, kas gaunasi“, – aiškino moteris.
Išskyrus M. K. Čiurlionį, gyvai tapančių vyrų Tiltagaliuose nerasta, bet pažiūrėti ateina.
„Man patinka, man išvis patinka menas, muzika, menas. Irgi toks pričiuožęs, prie meno“, – teigė Tiltagalių gyventojas Vidmantas.
Anot Kultūros centro vadovės, gavus apleistas pašto patalpas, tapyba ant mestinų baldų yra ne iš vargo.
„Tikrai baisūs, baisi būklė buvo, norėjosi išmesti juos, bet turime dailės kolektyvą, vadovę, įvairių priemonių, kūrybingų žmonių, norėjosi kūrybiškai pažiūrėti“, – tikino R. Kopūstienė.
Bet tas kūrybiškas pažiūrėjimas virto atradimu.
„Supratome, kad turime labai talentingų žmonių, kurie galbūt ne savo rogėse sėdi iš tikrųjų, ne su šluota turėtų dirbti, o su teptuku kai kurie žmonės“, – tvirtino R. Kopūstienė.
M. K. Čiurlionio laukia dar keli jau nušveisti beverčiai baldai: du stalai, spinta.
