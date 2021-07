Prasidėjo 74-asis Kanų kino festivalis: jame vėl įsikūrė lietuviško kino stendas

Kanų kino festivalio mugės metu Lietuva kartu su Latvija ir Estija pristatys Baltijos šalių trumpametražius filmus kino industrijai skirtoje dalyje „Short Film Corner“. Programoje „Baltic Shorts“ bus pristatomi naujausi Baltijos šalių trumpametražiai filmai. Tarp 10-ies darbų ir 3 lietuviški trumpukai: „Motinos“ (rež. Birutė Kapustinskaitė), „Mora Mora“ (rež. Jurga Šeduikytė) ir „Tėtušis“ (rež. Justas Ramanauskas).

Liepos 15 d. trumpametražių filmų industrijos atstovai bus kviečiami į diskusiją „Small Countries. Big Impacts: The Short Film Production ecosystem of the Baltics“, kuri apžvelgs Baltijos šalių trumpųjų filmų padėtį ir perspektyvas.

Lietuvos kino prodiuserės Dagnė Vildžiūnaitė („Just A Moment“) ir Uljana Kim („Studio Uljana Kim“) dalyvaus prodiuseriams skirtoje programoje „Producers Network 2021“.

Praėjusiais metais „Marché du Film“ mugei dėl pandemijos persikėlus į internetą, dešimtmetį minėjęs Lietuvos stendas taip pat buvo pasiekiamas tik virtualiai. Šiemet mugėje Lietuvos kino centras po metų pertraukos ir vėl atvers fizinį Lietuvos kino paviljoną. Jis mugės lankytojus kvies susipažinti su svarbiausiomis lietuviško kino naujienomis ir aktualijomis.

Kaip rašoma pranešime, Lietuvos kino stende lankytojai galės susipažinti ir su labai palankiomis filmų gamybos sąlygomis Lietuvoje bei rekordiškai sėkmingais mūsų šalyje aštuntus metus veikiančios pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai rezultatais. Praėjusiais metais filmų gamintojai, pasinaudoję mokestinės lengvatos schema, iš Lietuvos įmonių surinko net 11,3 mln. investicijų filmų gamybai. Tai yra iki šiol didžiausia gauta suma per visą lengvatos veikimo laikotarpį.

Lietuvos ir jos talentų pristatymą Kanų kino festivalyje ir mugėje finansuoja Lietuvos kino centras.