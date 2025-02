Prahos muziejus pirmą kartą Europoje eksponuos australopitekės Lucy kaulus

Etiopijoje saugomas eksponatas svetur išvežamas labai retai.

Dalis suakmenėjusių Australopithecus afarensis griaučių 1974 metais buvo rasti Etiopijoje. Tuo metu tai buvo seniausias ir išsamiausias pasaulyje senovinio hominido skeletas, kuris iš esmės pakeitė supratimą apie žmonijos protėvius.

„Lucy griaučių liekanos pirmą kartą bus eksponuojamos Europoje“, – žurnalistams sakė ministras pirmininkas Petras Fiala, pranešdamas apie retą Etiopijos nacionalinio muziejaus sprendimą paskolinti šį eksponatą.

Nuo rugpjūčio 25 dienos kaulų fragmentai du mėnesius bus eksponuojami Prahos nacionaliniame muziejuje kaip parodos „Žmogaus kilmė ir fosilijos“ dalis.

Parodoje taip pat bus eksponuojama Selamo – trejų metų sulaukusio australopiteko – fosilija. Ji yra maždaug 100 tūkst. metų senesnė už Lucy ir buvo rasta toje pačioje vietoje po 25 metų.

„Ši istorinė paroda (...) suteiks turistams ir mokslininkams vienintelę gyvenime galimybę iš arti pamatyti šias neįkainojamas fosilijas“, – sakė Etiopijos turizmo ministrė Selamawit Kassa (Selamavit Kasa).

Iki šių dienų yra išlikusios tik suakmenėjusios Lucy dantų liekanos, kaukolės fragmentai, dubens ir šlaunikaulio dalys.

1,1 metro ūgio ir 29 kg svėrusios australopitekės Lucy kaulai vėliausią kartą išvežti iš Etiopijos 2007–2013 metais. Tuo metu jie buvo eksponuojami JAV muziejuose.

Hominidė buvo pavadinta pagal britų roko grupės „The Beatles“ dainą „Lucy in the Sky with Diamonds“, kurios mėgo klausytis ją radusi komanda.

Manoma, kad stačiomis gebėjusios vaikščioti Australopithecus afarensis rūšies atstovė mirė būdama 11–13 metų amžiaus. Tai reiškia, kad ji buvo suaugusi šios rūšies atstovė.

Lucy seniausia žmogaus protėve laikyta iki 2001-ųjų, kai Čade buvo atrasta Sahelanthropus tchadensis rušies atstovo Toumai (Tumajio) kaukolė, kurios amžius siekia šešis ar septynis milijonus metų.

2016 metais atliktame tyrime teigiama, kad Lucy rankos buvo stiprios, todėl tikėtina, kad ji reguliariai laipiodavo medžiais ir tikriausiai juose miegodavo.

Be to, jos kojos buvo gana silpnos ir prastai pritaikytos vaikščioti stačiomis, bet visiškai tinkamos laipioti.

Kitoje neseniai paskelbtoje studijoje buvo padaryta išvada, kad Lucy veikiausiai užsimušė nukritusi nuo aukšto medžio. Britanijoje leidžiamame mokslo žurnale „Nature“ paskelbtame straipsnyje nurodoma, kad tai nustatyta išanalizavus suakmenėjusių Lucy kaulų įskilimus.