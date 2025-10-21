Po opozicijos kreipimosi VSD prašo Kultūros ministerijos atlikti tyrimą

Kaip rašoma VSD rašte, kurį matė BNS, departamentas prašo Kultūros ministeriją atlikti tyrimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimo, galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo.
Žvalgyba taip pat prašo, kad ministerija iki gruodžio 1-osios informuotų apie atlikto tyrimo rezultatus.
Kaip rašė BNS, spalio pradžioje visuomenininkas Andrius Tapinas, remiantis šaltiniu ministerijoje, pranešė, jog su buvusiu ministru Ignotu Adomavičiumi po ministerijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš institucijos darbuotojų kompiuterių rinko informaciją.
Po pasirodžiusios informacijos opozicinės frakcijos Seime kreipėsi į VSD, Generalinę prokuratūrą.
Pastaroji policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą.
Pats I. Adomavičius dėl A. Tapino teiginių sako kreipęsis į teisėsaugą bei visuomenininką kaltina šmeižtu.
I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę. Po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3-iąją atsistatydino iš pareigų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti ministru išprovokavo didelius kultūros bendruomenės protestus.
Kultūrininkai reikalauja, kad „aušriečių“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, šios politinės jėgos vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Socialdemokratai galiausiai nusprendė perimti atsakomybę už Kultūros ministeriją iš „aušriečių“, tačiau kultūrininkai tęsia protestą, nes prieštarauja, kad „Nemuno aušros“ atstovai būtų ir ministerijos politinėje komandoje.
