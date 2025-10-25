Panevėžyje vyks pirmasis tvarios mados festivalis „Revive“

Kaip pranešė organizatoriai, kūrybiškumo centras „Pragiedruliai“ šiuo mados festivaliu sieks suburti kūrėjus iš visos Lietuvos.
„Revive – tai erdvė, kur mada tampa dialogu apie atsakomybę, ateitį ir naujus pasirinkimus. Festivalio pavadinimas simbolizuoja atgimimą ir naują mados kryptį, kurioje svarbi ne tik estetika, bet ir atsakomybė už pasaulį, kuriame gyvename“, – teigia renginio organizatoriai.
Per mad1 festivalis sieks įtraukti bendruomenę į diskusijas apie ekologiją, atsakingą vartojimą, bendruomeniškumą bei inovacijas.
Renginio metu kūrėjai iš Lietuvos pristatys kolekcijas ir idėjas, kuriose tyrinėjamas tvarumas, antrinis panaudojimas, ekologija, inovacijos ir socialinis atsakingumas.
Taip pat planuojami lektorių pranešimai, diskusijos, menininkų ir atlikėjų pasirodymai.
