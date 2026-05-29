Nedarykite šios klaidos: ekspertė paaiškino, kodėl oro uoste privalote nusiimti akinius nuo saulės

Skrydžių palyginimo portalo „Netflights“ atstovė Amanda Parker nusprendė paaiškinti situaciją dėl tamsių akinių po to, kai žinoma JAV paauglių žvaigždė JoJo Siwa praėjusią vasarą pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame oro uoste užfiksuota būtent su šiuo aksesuaru. Kadangi kelionių sezonas jau pačiame įkarštyje, verta žinoti visas oro uosto taisykles ir rekomendacijas.
Visi žino, kad akinius nuo saulės ir kepures būtina nusiimti praeinant saugumo patikrą, nes darbuotojai privalo matyti jūsų veidą ir įsitikinti, kad jis sutampa su nuotrauka dokumente. Tačiau įveikus šį etapą, dažnam kyla pagunda vėl pasislėpti po tamsiais stiklais – ypač jei teko keltis 4 valandą ryto ir išskubėti iš namų dar pilnomis miego akimis.
Užsidėjus akinius nuo saulės ir ant galvos užsitraukus didelį džemperio kapšoną, galima pasijusti tarsi savame, jaukiame pasaulėlyje. Visgi, kol jūs tiesiog kovojate su nuovargiu, aplinkiniams gali pasirodyti, kad kažką slepiate.
Leidiniui „Irish Star“, A. Parker paaiškino: „Nėra jokių oficialių taisyklių, draudžiančių oro uosto erdvėse dėvėti kapšonus ar akinius nuo saulės – išskyrus saugumo patikros zonas, kur juos nusiimti privaloma. Tačiau bendrai tai daryti be rimtos priežasties yra griežtai nerekomenduojama. Toks įvaizdis gali sukelti įtarimų, trukdyti veido atpažinimo technologijoms ir pritraukti nepageidaujamą dėmesį.“
Nors tamsūs akiniai suteikia tam tikrą anonimiškumo jausmą, uždarose patalpose, kur nėra jokios saulės, jie kelia dvejonių.
Kelionių ekspertė pridūrė: „Oro uostai yra sugriežtinto saugumo zonos, todėl žmogus su tamsiais akiniais ir stipriai ant galvos užtrauktu kapšonu patalpoje iškart krenta į akis, o tai nėra gerai. Net jei jūsų ketinimai visiškai nekalti – norite paslėpti pavargusias akis ar prislopinti šviesą po audringo vakarėlio – saugumo darbuotojams gali pasirodyti, kad tiesiog bandote išvengti fiksavimo kameromis, ir jūs tapsite jų taikiniu.“
„Paradoksalu, bet jei bandote neišsiskirti iš minios, veido slėpimas duoda visiškai priešingą rezultatą. Geriausias pasirinkimas – išlikti matomiems ir atrodyti atviriems bendravimui“, – reziumavo ekspertė.
Kadangi kelionės ir taip sukelia nemažai streso, geriau jau leisti keliems nepažįstamiems pamatyti jūsų mieguistas akis, nei rizikuoti būti sustabdytiems papildomai patikrai prieš įlipant į lėktuvą. O akiniai nuo saulės tegul palaukia tos akimirkos, kai nusileisite ten, kur jus pasitiks tikra saulė.
(be temos)