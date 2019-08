Naujuoju Kino meno ir mokslo akademijos prezidentu išrinktas D. Rubinas

Jis yra pirmasis aktorių atrankos vadovas, išrinktas Akademijos prezidentu. D. Rubinas šiame poste pakeitė kinematografą Johną Bailey (Džoną Beilį), Akademijai vadovavusį nuo 2017-ųjų rugpjūčio.

D. Rubinas yra dirbęs su daugiau kaip 100 projektų, įskaitant filmus „Anglas ligonis“ (The English Patient), „Vyrai juodais drabužiais“ (Men in Black), „Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės“ (Four Weddings and a Funeral) ir televizijos HBO miniserialą „Nekaltas melas“ (Big Little Lies).

Kino meno ir mokslo akademijos prezidento postą D. Rubinas užims organizacijai tęsiant savo pastangas įvairinti savo narių gretas ir padidinti neseniai smukusius „Oskarų“ įteikimo ceremonijos reitingus.

2016 metais Akademija pažadėjo iki 2020-ųjų padvigubinti moterų ir mažumų atstovų skaičių savo gretose. Tada tik ketvirtadalis jos narių buvo moterys, o 8 proc. – ne baltaodžiai asmenys.

92-oji „Oskarų“ įteikimo ceremonija vyks 2020-ųjų vasario 9 dieną.