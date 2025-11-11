Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija paskirta muziejininkams Arūnui ir Vidai Sniečkams

Komisijos sprendimu premija muziejininkams paskirta už ilgametę edukacinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą, apjungtą ir įprasmintą gyva tradicija brolių A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje.
Muziejininkas Arūnas Sniečkus – žinomas Lietuvoje ir už jos ribų etninės kultūros puoselėtojas, skulptorius, dailininkas, knygų iliustratorius, dainų rinkėjas. Jo ugdomoji ir šviečiamoji veikla apima platų lietuvių etninės kultūros lauką: paminklosaugą, medžio drožybą, brolių Juškų atminimo įamžinimą, eksponatų muziejui rinkimą ir kaupimą, grojimo dūdmaišiais tradicijos gaivinimą, dalyvavimą tarptautinėse parodose, pleneruose, seminaruose, šviečiamųjų programų rengimą.
A. ir J. Juškų muziejaus veikla neįsivaizduojama be Vidos Sniečkuvienės. Tai jau 37 metus šiaudinius sodus rišanti ir visame pasaulyje juos garsinanti tautodailininkė ir muziejininkė.
Šiaudiniai sodai nuo seno lietuvio gyvenime turėjo sakralinę reikšmę – jie buvo naudojami gimus vaikams, per vestuves, kitas šventes, taip pat laidotuvėse. Jie – tarsi pasaulio medžio simbolis, kuriantis ypatingą aurą ir nuotaiką.
2023 m. gruodžio mėnesį šiaudinių sodų rišimo tradicija buvo įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. V. Sniečkuvienė dalyvavo rengiant šiai tradicijai skirtą paraišką.
Arūnas ir Vida Sniečkai savo ilgamečiu darbu, nenuilstama veikla, skulptūromis ir išskirtiniais sodais sukūrė unikalią kultūrinę erdvę – A. ir J. Juškų muziejų Vilkijoje.
Kultūros ministerijos skiriamos Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos tikslas – įvertinti žmonių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, taip pat reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.
