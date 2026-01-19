Mirė vienas „Liūto karaliaus“ kūrėjų Rogeris Allersas

Be „Liūto karaliaus“, kuris pasirodė 1994-aisiais, R. Allersas dirbo prie tokių filmų kaip „Undinėlė“ (The Little Mermaid) ir „Gražuolė ir pabaisa“ (Beauty and the Beast).
R. Allersas netikėtai mirė savo namuose Kalifornijoje šeštadienį po trumpos ligos, pranešė „The Hollywood Reporter“.
„Disney“ generalinis direktorius Robertas Igeris (Robertas Aigeris) sekmadienio vakarą pagerbė R. Allerso atminimą „Instagram“ įrašu.
„Rogeris Allersas buvo kūrybingas vizionierius, kurio daugelis indėlių į „Disney“ gyvuos ateinančioms kartoms“, – sakė R. Igeris.
„Jis suprato puikaus pasakojimo galią – kaip nepamirštami personažai, emocijos ir muzika gali susijungti, kad sukurtų kažką nesenstančio“, – pridūrė jis.
