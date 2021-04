Sulaukęs 54-erių mirė „Hario Poterio“ ir „Černobylio“ aktorius P. Ritteris

P. Ritteriui buvo diagnozuotas smegenų auglys.

Aktorius buvo gerai pažįstamas britų televizijos žiūrovams ir teatro mėgėjams. Televizijos „Channel 4“ situacijų komedijoje „Friday Night Dinner“ jis vaidino vienos Londono žydų šeimos ekscentrišką tėvą Martiną Gudmaną.

Jis taip pat atliko branduolinės jėgainės inžinieriaus Anatolijaus Diatlovo vaidmenį Lietuvoje filmuotame HBO televizijos seriale „Černobylis“, suvaidino burtininką Eldredą Vorplį filme „Haris Poteris ir netikras Princas“ (Harry Potter and The Half-Blood Prince), o bondiados juostoje „Paguodos kvantas“ (Quantum of Solace) atliko apsukraus politinio stratego vaidmenį.

P. Ritteris nuolat pasirodydavo Britanijos nacionalinio teatro spektakliuose, tarp įsimintiniausių jo darbų yra vaidmenys Londono teatro „Old Vic“ spektaklyje „Art“ ir premjero Johno Majoro (Džono Meidžoro) vaidmuo karališkoje dramoje „The Audience“. 2009 metais už savo darbą Brodvėjaus spektaklyje „The Norman Conquests“ jis buvo nominuotas „Tony“ apdovanojimui.

Kaip pranešė aktoriui atstovaujanti agentūra „Markham, Froggatt & Irwin“, P. Ritteris mirė pirmadienį „ramiai savo namuose, apsuptas žmonos Polly (Poli), ir sūnų Franko (Frenko) bei Noah (Nojaus)“.

„Paulas buvo ypač talentingas aktorius, turėjęs ypatingų sugebėjimų ir sukūręs nepaprastai skirtingų vaidmenų scenoje ir ekrane, – sakoma agentūros pranešime. – Jis buvo baisiai protingas, malonus ir labai juokingas. Mums jo labai trūks.“