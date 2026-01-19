Lietuvis beldžiasi į institucijas: 20 metų kauptas turtas ant išnykimo ribos

Vargonų muzikos galima klausytis ir apžiūrint panoraminę bažnyčios fotografiją. Tokios panoraminės nuotraukos sudėliotos iš daugybės mažų kadrų, todėl suteikia jausmą, jog žmogus yra fotografuojamo objekto viduje.
Dvidešimt metų kauptas archyvas fotomenininkui K. R. Šukevičiui yra brangesnis už auksą. Jis, išėjęs į pensiją, įgyvendino gyvenimo svajonę – apkeliavo Lietuvą ir nufotografavo šalies bažnyčias, koplyčias, apžvalgos bokštus bei istorinius paminklus. Iš viso archyve apie 5 tūkst. panoraminių nuotraukų iš Lietuvos ir buvusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdų.
„Galima neišeinant iš namų pasimelsti 707 bažnyčiose bei apžiūrėti visus žinomus dvarus“, – pasakojo fotomenininkas.
K. R. Šukevičiui 85 metai, o fotografuoti jis nustojo prieš dvejus metus, kai pablogėjo sveikata. Vyras baiminosi, kad nei sūnus, nei anūkai po jo mirties nemokės už internetinės svetainės išlaikymą, o jos neprižiūrint archyvas automatiškai išnyks.
Todėl fotografas vylėsi, kad valstybės institucijos sutiks archyvą išsaugoti. Jis rašė laiškus įvairioms įstaigoms, o nesulaukęs atsakymo net nuvyko į prezidentūrą.
„Prezidentui rašiau keletą kartų, buvau prezidentūroje, kur rodžiau projektą. Visi sako, jog jis geras, tačiau veiksmų nesiima“, – sakė pašnekovas.
Po kai kurių menininkų mirties, jų artimieji dažnai nežino, ką daryti su kūrybiniu palikimu. Tuomet nuotraukos būna atnešamos į Lietuvos fotomenininkų sąjungos būstinę.
„Gauni 8–10 didelių maišų vizualinio turto. Lietuvos fotomenininkų sąjunga nesaugo negatyvų, nes neturime galimybių tokią medžiagą laikyti“, – aiškino Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkė Vilma Samulionytė.
Todėl tokiam turtui ieškomos kitos vietos.
„Bendradarbiaujame su Lietuvos nacionaliniu muziejumi bei Lietuvos centriniu valstybės archyvu, kuriems perduodame darbus“, – teigė pašnekovė.
Tiesa, fotografas tvirtino rašęs ir Lietuvos centriniam valstybės archyvui, kuriame saugomi tūkstančiai nuotraukų. Tačiau jo panoraminių darbų archyvas nepriėmė.
„Yra 4,5 tūkst. tokių panoraminių nuotraukų, bet Lietuvai jos nereikalingos“, – apgailestavo K. R. Šukevičius.
„Apie Panoramas.lt tinklapio nuotraukas žinojome jau prieš 10 metų, bet tuo metu neturėjome galimybių nuotraukas priimti ir saugoti“, – komentavo Centrinio valstybės archyvo atstovė Inga Vizgirdienė.
Tiesa, dabar archyvas jau galėtų jas priimti.
„Išsaugoti tikrai vertinga, nes padarytas milžiniškas darbas. Kartais ir mūsų darbuotojai naudojasi tuo tinklapiu, kai reikia patikrinti, ar tai tikrai ta bažnyčia“, – neslėpė I. Vizgirdienė.
Šiuo metu Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma beveik 500 tūkst. fotografijų, o dalį jų gali pamatyti visi.
