Kultūros ministro vizito nelaukia ir Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis

Po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
„Gavome informaciją iš Kultūros ministerijos apie planuojamą ministro dalyvavimą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo renginyje. Palaikydami kultūros bendruomenę nepritariame ministro vizitui“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį skelbia D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis.
Jo atstovai teigia, kad solidarizuojasi su Lietuvos kultūros bendruomene, kuri teigia, jog kultūra negali būti politinių sandorių įrankis.
Antradienį prasidedant festivaliui, jo rengėjai teigia, kad ši diena yra skirta teatrui ir „vertybiškai stipriai asmenybei“, režisierei D. Tamulevičiūtei pagerbti.
„Kultūra – tai ne eksperimentas. Šis festivalis – tai duoklė mūsų teatro legendai ir kūrėjams, jų įkvėpimui ir publikai, kuriai teatras yra gyva ir šventa patirtis“, – nurodoma įraše.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
