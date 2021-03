Kultūros ministras inicijavo bendrą kreipimąsi į EK dėl kino festivalių finansavimo

Pagal naująją šios programos įgyvendinimo koncepciją individualūs Europoje veikiantys kino festivaliai nuo šiol būtų finansuojami tik per festivalių tinklus ir patys nebegalėtų teikti paraiškų projektams, kuriuos administruoja Europos Komisijos (EK) Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga. Tai gali lemti, kad dalis festivalių, ypač tie, kurie nepriklauso jokiems tinklams, liks visai be finansavimo.

Dėl šios situacijos į EK jau kreipėsi festivalių „Scanorama“ bei „Kino pavasaris“ atstovai. Kultūros ministras inicijavo bendrą devynių ES šalių kultūros ministrų laišką EK, kuriuo prašoma nepriimti skubotų sprendimų.

Tikimės, kad Europos Komisija atsižvelgs į bendrą Europos Sąjungos šalių kultūros ministrų kreipimąsi ir iš naujo įvertins visas aplinkybes bei išsklaidys kino sektoriaus atstovų nuogąstavimus.

„Kino sektorius pandemijos metu visoje Europoje atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Tikimės, kad Europos Komisija atsižvelgs į bendrą Europos Sąjungos šalių kultūros ministrų kreipimąsi ir iš naujo įvertins visas aplinkybes bei išsklaidys kino sektoriaus atstovų nuogąstavimus“, – teigė S. Kairys.

ES šalių kultūros ministrų laiške akcentuojama, kad sausį pristatyta koncepcija kultūros ir kūrybinio sektoriaus atstovams kelia nerimą dėl kelių priežasčių. Vis dar neaišku, kaip bus finansuojamos festivalių tinklų kolektyvinės veiklos, o naujos finansavimo sąlygos, tikėtina, sukurs didesnę administracinę naštą, pareikalaus papildomų finansinių išteklių. Be to, atkreipiamas dėmesys, kad ne visi individualūs kino festivaliai priklauso festivalių tinklams, tad nauji reikalavimai gali turėti neigiamos įtakos jau egzistuojantiems ryšiams tarp kino festivalių, ypač su tais, kurie rengiami už Europos ribų, ir susilpninti festivalius. Pasak laišką pasirašiusių ES šalių kultūros ministrų, nauja finansavimo tvarka turėtų būti priimta tik įvertinus to poveikį individualiems kino festivaliams ir jų tinklams.

„Esminiai naujos „Kūrybiška Europos 2021–2027 m.“ paramos schemos sprendimai turėtų būti priimami tik po bandomųjų projektų ir diskusijų su pačiu kultūros ir kūrybiniu sektoriumi. Manome, kad kino festivalių finansavimas per jų tinklus šiuo atveju nesukurs pridėtinės vertės, todėl skatiname Europos Komisiją nepriimti skubotų sprendimų ir išlaikyti dabartinę finansavimo schemą“, – teigiama devynių ES valstybių kultūros ministrų laiške.