ES ministrai rengia neeilines derybas dėl Ukrainos

Abu lyderiai penktadienį susitiks JAV Aliaskos valstijoje, kad pabandytų užbaigti ketvirtus metus trunkantį Rusijos sukeltą karą, tačiau ES tvirtina, kad Kyjivas ir Europos valstybės turi dalyvauti bet kokiame susitarime, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą.
Idėja surengti JAV ir Rusijos susitikimą be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sukėlė susirūpinimą, kad susitarimas reikalautų Kyjivo atsisakyti ištisų teritorijų, o ES atmeta tokią perspektyvą.
ES užsienio reikalų ministrai aptars tolesnius veiksmus vaizdo ryšiu pirmadienį nuo 14 val. Grinvičo (17 val. Lietuvos) laiku. Prie susitikimo prisijungs ir jų kolega iš Ukrainos Andrijus Sybiha.
Savaitgalį Europos lyderiai aktyviai siekė, kad galiausiai Ukraina dalyvautų derybose.
„Kelias į taiką Ukrainoje negali būti nuspręstas be Ukrainos“, – bendrame pareiškime teigė Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Britanijos ir Suomijos lyderiai bei Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, paragindami D. Trumpą daryti didesnį spaudimą Rusijai.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus viršūnių susitikime.
Šiaurės ir Baltijos šalių – Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos – lyderiai taip pat pareiškė, kad jokie sprendimai negali būti priimami be Kyjivo.
Bendrame pareiškime šios šalys sakė, kad derybos dėl karo pabaigos galėtų vykti tik per paliaubas.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos stengiasi suplanuoti D. Trumpo ir jo kolegų iš Rusijos bei Ukrainos susitikimą.
„Priversti Rusiją rimtai derėtis“
CNN paklaustas, ar V. Zelenskis galėtų dalyvauti susitikime, JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris atsakė: „Taip, manau, kad tai tikrai įmanoma.“
„Žinoma, negali būti susitarimo, kuriam nepritaria visi jo dalyviai. Ir, žinoma, akivaizdu, kad užbaigti šį karą yra didžiausias prioritetas“, – kalbėjo jis,
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas sakė, kad sudarant bet kokį susitarimą tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos dėl karo pabaigos turi būti įtrauktos Ukraina ir ES.
„JAV turi galią priversti Rusiją rimtai derėtis. Bet koks susitarimas tarp JAV ir Rusijos turi apimti Ukrainą ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – pridūrė ji.
Maskva reikalauja, kad Kyjivas išvestų savo pajėgas iš kai kurių regionų ir įsipareigotų būti neutralia valstybe, atsisakytų JAV ir ES karinės paramos ir atsisakytų savo ambicijų prisijungti prie NATO.
Kyjivas pareiškė, kad niekada nepripažins Rusijos kontrolės savo suverenioje teritorijoje, nors pripažino, kad rusų užgrobtą žemę reikės susigrąžinti diplomatinėmis priemonėmis, o ne karo lauke.
V. Zelenskis sekmadienio vakarą savo kalboje padėkojo toms šalims, kurios remia Kyjivo poziciją.
„Aiški parama tam, kad viskas, kas susiję su Ukraina, turi būti sprendžiama dalyvaujant Ukrainai. Taip pat, kaip turėtų būti su kiekviena kita nepriklausoma valstybe“, – kalbėjo jis.