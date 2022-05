Kanai rengiasi jubiliejiniam 75-ąjam kino festivaliui: atvers duris Holivudui

Darbininkai prisirišę virvėmis ant garsiųjų Festivalių rūmų kabino didžiulį šiemetinio festivalio plakatą su atvaizdu iš filmo „Trumano šou“ (The Truman Show).

Gegužės 17–28 dienomis vyksiančiame festivalyje turi apsilankyti maždaug 35 tūkst. kino profesionalų. Tikimasi, kad po dvejų pandemijos temdytų metų šiemet renginys susigrąžins savo įprastą formą.

„Mes pasirengę. Merija ką tik viską perdarė... Tad viliamės, kad viskas eisis gerai“, – sakė prie pat pajūrio promenados „Croisette“ įsikūrusio bistro „L'Avenue“ vadovas Jeremie Tripet (Žeremi Tripė).

Dėl pandemijos 2020-aisiais Kanų kino festivalis buvo visiškai atšauktas, o 2021-aisiais vyko laikantis griežtų taisyklių, bet šiemet jame tikimasi atstovavimo beveik visam pasauliui. Viena didelė išimtis yra rusai – jei nedalyvaus dėl sankcijų, paskelbtų Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ir organizatorių sprendimo, kad su valstybe susiję delegatai nėra laukiami.

Kinijos dalyvavimas taip pat turėtų būti ribotas dėl šioje šalyje tebegaliojančių griežtų kovos su COVID-19 taisyklių.

Tačiau visais kitais atžvilgiais festivalis, apimantis ir didelę kino industrijos mugę, labai trokšta nusikratyti pandemijos šešėlio. Šiemet jame nebus privalomos nei kaukės, nei „sveikatos pasai“, taip pat nebus jokių suvaržymų šventėms ir vakarėliams.

Holivudas grįžta

Dėl pandemijos įvestų suvaržymų sušvelninimas taip pat reiškia, kad į Kanus visomis savo pajėgomis sugrįžta Holivudas.

Trečiadienį kino šventėje įvyks ilgai atidėliota kultinio 1986 metų filmo tęsinio „Asai. Maverikas“ (Top Gun: Maverick) pasaulinė premjera, į kurią atvyks ir pagrindinį vaidmenį atlikęs Tomas Cruise'as (Tomas Kruzas). Jis Kanuose pasirodys pirmą kartą po 30 metų pertraukos.

Stop kadras iš filmo „Asai. Maverikas“

Viena pirmųjų raudonuoju kilimu žengsiančių žvaigždžių bus Forestas Whitakeris (Forestas Vitakeris) – „Oskaru“ apdovanotas „Paskutinio Škotijos karaliaus“ (The Last King of Scotland) ir „Harlemo krikštatėvio“ (Godfather of Harlem) aktorius. Jis antradienį per atidarymo ceremoniją atsiims „Garbės auksinę palmės šakelę“.

Tuomet kino gerbėjai galės kibti į naujų, įskaitant konkursinius, filmų repertuarą. Festivalio publika garsėja savo tvirta nuomone ir niekada nevengia per seansus sveikinti patikusių ar nušvilpti nepatikusių juostų.

Šiemet nekantriai laukiama australo Bazo Luhrmanno (Bazo Lurmano) pastatytos Elvis Presley (Elvio Preslio) biografijos, tikintis, kad ji sukels tokį patį sujudimą kaip tada, kai režisierius prieš 20 metų atvežė į Kanus „Mulen Ružo“ (Moulin Rouge!) kankaną.

Filme „Elvis“, kuris bus parodytas nekonkursinėje programoje, Karalių vaidina naujokas Austinas Butleris (Ostinas Batleris), o Tomas Hanksas (Tomas Henksas) įkūnijo E. Presley prastos reputacijos vadybininką Tomą Parkerį.

Dėl „Auksinės palmės šakelės“ varžysis 21 filmas, tarp jų kanadiečio Davido Cronenbergo (Deivido Kronenbergo) mokslinės fantastikos siaubo filmas „Ateities nusikaltimai“ (Crimes Of the Future) su Kristen Stewart (Kristen Stiuart), Lea Seydoux (Lėja Seidu) ir Viggo Mortensenu (Vigu Mortensenu).

D. Cronenbergas svetainei „IndieWire“ sakė, kad, tikėtina, jau „per pirmas penkias minutes“ bus išeinančių iš filmo žiūrovų.

Konkursinėje programoje varžosi tik penkios režisierės moterys, norinčios pakartoti „Titanės“ (Titane) kūrėjos Julie Ducournau (Žiuli Diukurno) praėjusių metų sėkmę – ši prancūzų režisierė tapo vos antrąja moterimi, laimėjusia „Auksinę palmės šakelę“.

Dėmesys Ukrainai

Neišvengiamai bus kalbama ir apie karą Ukrainoje.

Speciali peržiūra rengiama paskutiniam Mariupolyje nužudyto lietuvių kino kūrėjo, kultūros antropologo Manto Kvedaravičiaus filmui.

M. Kvedaravičius buvo nužudytas Mariupolio mieste, į kurį atvyko miestui jau esant apsuptyje. 45 metų režisierius šiame mieste 2015 metais nufilmavo dokumentinę kino juostą „Mariupolis“.

Stop kadras iš filmo „Mariupolis“ / LKC nuotr.

Apie jo mirtį pranešta balandžio pradžioje. Režisierius tuomet fiksavo apsuptame ir karo niokojamame mieste likusius gyventojus ir jų istorijas.

Ukrainos kino kūrėjai gaus specialią dieną kino mugėje, o vienas perspektyviausių ukrainiečių režisierių Serhijus Loznycia parodys filmą „The Natural History of Destruction“ apie sąjungininkų pajėgų vykdytą Vokietijos miestų bombardavimą Antrojo pasaulinio karo metais.

Į pagrindinę konkursinę programą taip pat įtrauktas išeivijoje gyvenančio rusų režisieriaus Kirilo Serebrenikovo darbas apie garsaus kompozitoriaus asmeninį gyvenimą „Čaikovskio žmona“ (Žena Čaikovskogo).

K. Serebrenikovas, kuriam teismas buvo uždraudęs išvykti iš Rusijos, pernai negalėjo dalyvauti Kanų kino festivalyje, kai konkursinėje programoje varžėsi jo juosta „Petrovų gripas“ (Petrovy v gripe). Po to, kai pernai buvo panaikintas minėtas draudimas, K. Serebrenikovas persikėlė gyventi į Vokietiją.