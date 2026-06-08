 Kaip keleivis gali atsidurti ne tame lėktuve? Specialistė paaiškino, kur įvyksta klaida

Kaip keleivis gali atsidurti ne tame lėktuve? Specialistė paaiškino, kur įvyksta klaida

2026-06-08 15:10
Arnas Mazėtis (LNK)

Kaip keleivis gali įlipti ne į tą lėktuvą, kuriuo turėjo skristi? Ar tai sistemų spraga, ar darbuotojų ir pačių keleivių klaida? Apie tai kalbėjo „Litcargus“ Išvykstančių keleivių aptarnavimo poskyrio vadovė Ieva Mačiulytė.

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– Ar Lietuvoje įmanoma įlipti ne į tą lėktuvą?

– Manau, kad tokių atvejų gali pasitaikyti bet kurioje šalyje. Tačiau per savo ilgametę darbo praktiką galiu pasakyti, kad mūsų aptarnaujamuose skrydžiuose tokių incidentų neturėjome.

– Keliautojas Orijus Gasanovas pasakojo apie atvejį, kai keleivis atsidūrė ne tame lėktuve. Ar tokios situacijos dažniau susijusios su pigių skrydžių bendrovėmis?

– Nemanau, kad tai reikėtų sieti būtent su pigių skrydžių bendrovėmis. Tokia situacija gali nutikti bet kurios oro linijų bendrovės skrydyje. Dažniausiai tai lemia žmogiškosios klaidos – tiek iš keleivio, tiek iš darbuotojo pusės. Keleivis visų pirma turėtų įsitikinti, prie kurių vartų atėjo ir ar tikrai vyksta į jo skrydį. Tai vienas svarbiausių aspektų. Kita priežastis gali būti darbuotojo klaida, pavyzdžiui, netinkamai įvertintas bilieto nuskaitymas. Taip pat gali pasitaikyti ir techninių ar sisteminių nesklandumų, kai kompiuterio ekrane nepasirodo reikiamas perspėjimas. Tai pagrindinės priežastys, dėl kurių keleivis teoriškai galėtų patekti ne į savo skrydį.

J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

– Kas vyksta, jeigu žmogus planavo skristi į Barseloną, bet atsidūrė, pavyzdžiui, Kaune? Kas tokiu atveju atsako už keleivį?

– Tokiu atveju atsakomybė tenka oro linijų bendrovei. Kadangi kiekviename oro uoste dirba antžeminio aptarnavimo tarnybos, keleiviu būtų pasirūpinta. Pirmiausia būtų ieškoma galimybės kuo greičiau nuskraidinti keleivį į jo pirminę kelionės kryptį. Jei artimiausio skrydžio tektų laukti ilgiau, keleiviui būtų suteikta nakvynė, maitinimas ir kitos reikalingos paslaugos.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Per savo darbo praktiką esate susidūrusi su tokiu atveju?

– Bandymų įlipti ne į savo skrydį pasitaiko. Dažniausiai tai būna keleivio klaidos, tačiau jos laiku pastebimos ir keleiviui nepavyksta patekti ne ten, kur reikia. Vis dėlto vieną kartą teko susidurti su situacija, kai keleivis atskrido ne į tą vietą, kur turėjo. Tokiu atveju juo buvo pasirūpinta ir problema išspręsta.

Šiame straipsnyje:
lėktuvas
skrydis
oro uostas
Ieva Mačiulytė
keleivių aptarnavimas
oro linijos
kelionės
aviacija
įlaipinimas
Orijus Gasanovas

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