Iranas nuteisė režisierių už Kanuose rodytą filmą

Filmas „Leilos broliai“ – sudėtingas pasakojimas apie Teherane su ekonominiais sunkumais kovojančią šeimą – buvo uždraustas Irane nuo pat jo pasirodymo praėjusiais metais.

Praėjusių metų Kanų festivalyje filmas varžėsi dėl „Auksinės palmės šakelės“. Jam nepavyko gauti pagrindinio prizo, bet jis laimėjo Tarptautinės kino kritikų federacijos (FIPRESCI) apdovanojimą.

Antradienį reformistinis dienraštis „Etemad“ pranešė, kad S. Roustayi kartu su filmo prodiuseriu Javadu Noruzbegi (Džavadu Noruzbegiu) buvo nuteisti šešiems mėnesiams kalėjimo už filmo demonstravimą Kanų kino festivalyje.

S. Roustayi ir J. Noruzbegi buvo pripažinti kaltais dėl „prisidėjimo prie opozicijos propagandos prieš islamo sistemą“.

Filmas „Leilos broliai“ buvo uždraustas po to, kai „pažeidė taisykles, nes be leidimo dalyvavo tarptautiniuose kino festivaliuose“, o režisierius atsisakė jį paredaguoti, kaip to reikalavo Kultūros ministerija, tuo metu teigė oficialioji žiniasklaida.

Filmo kūrėjai atliks tik vieną dvidešimtąją bausmės dalį, tai yra, nelaisvėje praleis maždaug devynias dienas, o likusios bausmės vykdymas bus atidėtas penkeriems metams, nurodė „Etemad“, kuris pridūrė, kad nuosprendį galima apskųsti.

Bausmės sustabdymo laikotarpiu kaltinamieji privalės išklausyti filmų kūrimo kursus, saugodami, anot laikraščio, nacionalinius ir etinius interesus, ir susilaikyti nuo bendravimo su kitais kino profesionalais.

S. Roustayi pelnė tarptautinę šlovę, kai 2019 metais pasirodė jo filmas „Just 6,5“, kuris žvelgia į Irano narkotikų problemą ir žiaurų bei bevaisį policijos atsaką.

Irano kinas klesti jau senokai, o tokie režisieriai kaip Jafaras Panahi (Džafaras Panahis) ir Asgharas Farhadi (Asgaras Farhadis) skina apdovanojimus visame pasaulyje.