Gustavo Klimto paveikslas tapo antru brangiausiu kada nors aukcione parduotu meno kūriniu

Antradienį Niujorke vykusiame aukcione dėl G. Klimto 1914–1916 metais nutapyto paveikslo „Elisabeth Lederer portretas“ (Portrait of Elisabeth Lederer) apie 20 minučių varžėsi šeši pirkėjai.
Šiame paveiksle pavaizduota pagrindinio G. Klimto mecenato dukra, apsirengusi balta suknele ir stovinti prieš mėlyną gobeleną, išpuoštą Azijos įkvėptais motyvais.
Šio paveikslo pardavimą administravę aukcionų namai „Sotheby's“ pirkėjo tapatybės neatskleidė.
Skelbiama, kad šis G. Klimto paveikslas tapo antru pagal brangumą kada nors aukcione parduotų meno kūrinių. Pirmoje vietoje vis dar išlieka 2017 metais aukcione už 450 mln. dolerių (388,97 mln. eurų) nupirktas italų renesanso tapytojo Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinčio) paveikslas „Pasaulio išganytojas“ (Salvator Mundi).
„Tokio įspūdingo masto ir Klimto kūrybos aukščiausiojo laikotarpio (1912–1917 metų) pilno ūgio visuomenės narių portretai yra itin reti; dauguma jų yra didžiųjų muziejų kolekcijose“, – antradienį nurodė „Sotheby's“.
„Šį vakarą siūlytas paveikslas buvo vienas iš vos dviejų tokių užsakytų portretų, tebesančių privačiose rankose“, – priduriama aukcionų namų išplatintame pranešime.
Antradienį vykusio aukciono metu taip pat buvo parduoti ir keli kiti G. Klimto kūriniai. Paveikslas „Žydinti pieva“ (Flowering Meadow) antradienį buvo parduotas už 86 mln. dolerių, o „Miško šlaitas Unterache prie Aterzės“ (Forest Slope at Unterach am Attersee) – už 68,3 mln. dolerių. Abu šie G. Klimto darbai priklausė anksčiau šiais metais mirusio kosmetikos priemonių ir kvepalų gigantės „Estee Lauder“ įpėdinio Leonardo Lauderio kolekcijai.
Iš viso už 24 meno kūrinius iš L. Lauderio privačios kolekcijos uždirbta 527,5 mln. dolerių (455,96 mln. eurų).
Anksčiau rekordas priklausė kitam G. Klimto darbui – „Dama su vėduokle“ (Lady with a Fan). Paveikslas 2023-iaisiais Londone buvo parduotas už 108,8 mln. dolerių (94,04 mln. eurų).
„Sotheby's“ pridūrė, kad kitame svarbiame aukcione už 12,1 mln. dolerių (10,46 mln. eurų) buvo parduotas italų provokatoriaus Maurizio Cattelano (Mauricijaus Katalano) tualetas, pagamintas iš gryno aukso.
Ankstesnė šio tualeto versija, pavadinta „Amerika“ (America), 2019-aisiais buvo pavogta iš pilies Anglijoje.
Tačiau šio objekto taip ir nepavyko surasti. Manoma, kad jis buvo išlydytas, o už šią vagystę nuteisti trys vyrai.
Ketvirtadienį „Sotheby's“ aukcione Niujorke bus parduodamas meksikiečių dailininkės Fridos Kahlo (Fridos Kalo) autoportretas „The Dream (The Bed)".
Manoma, kad jis gali būti parduotas už 40–60 mln. dolerių (34,72 mln.–52,08 eurų), ir gali tapti tapti brangiausiu bet kada parduotu moters menininkės kūriniu.
Šiuo metu šis rekordas priklauso Georgios O'Keeffe (Džordžijos O'Kifi) paveikslui „Jimson Weed/White Flower No. 1“, kurį 2014-aisiais „Sotheby's“ pardavė už 44,4 mln. dolerių (38,54 mln. eurų).
2021 metais F. Kahlo paveikslas „Diego and I“, vaizduojantis menininkę ir jos vyrą freskų kūrėją Diego Riverą (Diegą Riverą), buvo parduotas aukcionų namuose už 34,9 mln. dolerių (30,29 mln. eurų).
Be to, privačiai jos kūriniai buvo parduoti už dar aukštesnę sumą.
