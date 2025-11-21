Fridos Kahlo kūrinys tapo brangiausiu bet kada parduotu moters menininkės paveikslu

Kaina už 1940 metais nutapytą paveikslą pranoko ankstesnį rekordą – 44,4 mln. dolerių (38,54 mln. eurų) už Georgios O'Keeffe (Džordžijos O'Kifi) 1932-ųjų paveikslą „Jimson Weed/White Flower No. 1“, parduotą „Sotheby's“ 2014-aisiais.
F. Kahlo „Sapnas (Lova)" yra vertingiausias bet kada aukcione parduotas moters menininkės kūrinys, socialiniame tinkle „X“ paskelbė „Sotheby's“.
Paveiksle vaizduojama F. Kahlo, mieganti lovoje, kuri atrodo skriejanti danguje, po skeletu su dinamito lazdelėmis ant kojų.
Prieš aukcioną prognozuota, kad paveikslas gali būti parduotas už 40–60 mln. dolerių (34,72 mln.–52,08 eurų).
Pirkėjo vardas neskelbiamas.
Paveikslas yra labai asmeniškas, jame F. Kahlo „sulieja Meksikos kultūros folkloro motyvus su europietišku siurrealizmu“, naujienų agentūrai AFP sakė „Sotheby's“ Lotynų Amerikos meno padalinio vadovė Anna Di Stasi (Ana Di Steisi).
Meksikiečių menininkė, kuri mirė 1954-aisiais, būdama 47 metų amžiaus, ne visai sutiko su tuo, kad jos darbas būtų siejamas su siurrealizmo judėjimu, sakė A. Di Stasi.
Tačiau „atsižvelgiant į šią didingą ikonografiją atrodo visai tinkama tai įtraukti“, pridūrė ji.
F. Kahlo sveikata dėl vaikystės ligos, poliomielito ir sunkios, 1925-aisiais įvykusios avarijos visą gyvenimą buvo silpna, o skausmas bei mirtis buvo svarbios jos kūrybos temos.
Paveiksle pavaizduoti griaučiai panašūs į papjė mašė skeletą, kabojusį virš F. Kahlo lovos, nurodė „Sotheby's“.
2021 metais F. Kahlo 1949-ųjų autoportretas „Diegas ir aš“ (Diego y yo), kuriame ant dailininkės kaktos nupieštas jos vyro Diego Riveros veidas, buvo parduotas aukcione už 34,9 mln. dolerių (30,29 mln. eurų).
