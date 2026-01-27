Daugiausia BAFTA nominacijų gavo „Mūšis po mūšio“ ir „Nusidėjėliai“

Šie du filmai taip pat surinko daugiausiai „Oskarų“ nominacijų.
„Mūšis po mūšio“ – neįprastas trileris, kurio veiksmas vyksta radikalaus smurto, imigracijos reidų ir baltųjų viršenybės šalininkų fone, pelnė 14 BAFTA nominacijų, įskaitant už geriausią filmą.
Siaubo filmas „Nusidėjėliai“ apie segregaciją Amerikos Pietuose praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje, nustebinęs kino mėgėjus eklektišku vampyrų, politikos, rasinių santykių ir bliuzo muzikos deriniu, pelnė 13 nominacijų ir taip pat varžysis dėl geriausio filmo titulo.
Prieš mažiau nei savaitę paaiškėjo, kad „Nusidėjėliai“ surinko daugiausiai „Oskarų“ nominacijų – 16.
BAFTA, svarbiausi kasmetiniai britų apdovanojimai, vyks Londone vasario 22 dieną, likus trims savaitėms iki „Oskarų“ ceremonijos.
Šių metų atrankos procesas išsiskyrė „drąsiu pasakojimu ir unikaliais požiūriais“ į viską – nuo geopolitinio kraštovaizdžio iki asmeniškesnių istorijų, naujienų agentūrai AFP sakė BAFTA generalinė direktorė Jane Millichip.
„Daugelis filmų kūrėjų nesikuklino imtis gana didelių temų“, – sakė ji, ypač atkreipdama dėmesį į filmus „Nusidėjėliai“, „Mūšis po mūšio“ ir „Bugonija“ (Bugonia).
Tačiau ji taip pat gyrė „saujelę tikrai intymių ir asmeniškų filmų“, įskaitant „Hamnetą“ (Hamnet), „Prisiekiu“ (I Swear) ir „Sentimentali vertė“ (Sentimental Value).
„Hamnetas“ – istorinė drama apie įsivaizduojamą Williamo Shakespeare'o ir jo žmonos gyvenimą maro nualintoje Elžbietos laikų Anglijoje mirus sūneliui – surinko 11 BAFTA nominacijų ir taip pat varžysis dėl geriausio filmo apdovanojimo.
Drama apie stalo teniso legendą „Didysis Martis“ (Marty Supreme) su amerikiečių ir prancūzų aktoriumi Timothee Chalamet taip pat pelnė 11 BAFTA nominacijų, įskaitant geriausio filmo kategorijoje.
Norvegų draminė komedija „Sentimentali vertė“ surinko aštuonias nominacijas ir tapo viena iš penkių pretendenčių gauti BAFTA apdovanojimą už geriausią filmą.
Nepaisant to, kad daugiausiai „Oskarų“ nominacijų surinko „Nusidėjėliai“, tačiau stipriu šių metų favoritu išlieka „Mūšis po mūšio“, dominavęs visuose anksčiau surengtuose kino apdovanojimuose.
„Mūšis po mūšio“ šį mėnesį triumfavo „Auksinių gaublių“ įteikimo ceremonijoje, pelnęs geriausios komedijos, geriausio režisieriaus, geriausio scenarijaus ir geriausios antraplanės aktorės apdovanojimus, o „Hamnetas“ netikėtai buvo pripažintas geriausiu draminiu filmu.
„Fantastiški metai“
Dėl BAFTA apdovanojimo už geriausią režisūrą varžysis Jorgas Lantimas („Bugonija“), Chloe Zhao („Hamnetas“), Joshas Safdie („Didysis Martis“), Paulas Thomas Andersonas („Mūšis po mūšio“), Joachimas Trieras („Sentimentali vertė“) ir Ryanas Coogleris („Nusidėjėliai“).
Geriausio aktoriaus kategorijoje nominuotas Leonardo DiCaprio, vaidinęs filme „Mūšis po mūšio“, Michaelas B. Jordanas, suvaidinęs „Nusidėjėliuose“, T. Chalamet, sukūręs pagrindinį vaidmenį filme „Didysis Martis“, Ethanas Hawke'as iš „Mėlynojo mėnulio“ (Blue Moon), Jesse'is Plemonsas („Bugonija“) ir Robertas Aramayo („Prisiekiu“).
Paulas Mescalis už vaidmenį filme „Hamnetas“ negavo nominacijos nei „Oskarų“ nei BAFTA apdovanojimuose.
Geriausios aktorės kategorijoje varžysis Jessie Buckley, kuri taip pat nominuota „Oskarui“ už pasirodymą filme „Hamnetas“, Chase Infiniti, vaidinusi kino juostoje „Mūšis po mūšio“, Kate Hudson, atlikusi vaidmenį miuzikle „Meilės melodija“ (Song Sung Blue), Renate Reinsve („Sentimentali vertė“), Rose Byrne už darbą filme „Jei galėčiau, tau įspirčiau“ (If I Had Legs I'd Kick You).
„Prisiekiu“ – tai tikrais įvykiais paremtas pasakojimas apie škotą, kurio gyvenimą negrįžtamai pakeitė Tureto sindromas, – buvo daugiausiai kartų nominuotas britų filmas, gavęs penkias nominacijas.
„Tai išties turtingi ir fantastiški metai britų talentams“, – sakė J. Millichip.
