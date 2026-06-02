Čekija eksponuos pilyje rasto 130 metų senumo prancūziško vyno kolekciją

„Chateau d'Yquem“ – vieno brangiausių ir labiausiai vertinamų saldžiųjų baltųjų vynų pasaulyje – buteliai yra dalis 136 butelių kolekcijos, aptiktos vakarų Čekijos Bečovo prie Teplos pilyje devintajame dešimtmetyje.
Kolekcija kažkada priklausė kilmingai Beaufortų-Spontinų (Bofortų-Spontenų) šeimai, kuri karo pabaigoje skubiai paliko senąją Čekoslovakiją, kai buvo įtarta bendradarbiavimu su naciais.
Vynas dešimtmečius praleido paslėptas po pilies koplyčios grindlentėmis šalia Šv. Mauro relikvijoriaus, kol 1985 metais jį rado komunistų slaptoji policija.
Tačiau, nors relikvijorius iškart buvo išvežtas į Prahą rekonstrukcijai, o 2002 metais grąžintas į Bečovą eksponuoti, vynas liko ten, kur buvęs.
Prieš dešimt metų jis buvo vėl atrastas per inventorizaciją ir prasidėjo kruopšti gelbėjimo operacija.
Vyno gamintoja „Chateau d'Yquem“ iš Bordo regiono Soterno srities ėmėsi iniciatyvos ir pasirūpino aštuoniais savo vynais, pagamintais 1892 ir 1896 metais.
„Paragavome labai nedidelį kiekį, kad įsitikintume, jog aromatu, skonio balansu ir bendrai vynas atitinka tokio amžiaus „Chateau d'Yquem“, – sakė vyndarių rūsio meistras Toni El Khawandas (Tonis Chavandas).
Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad vynas yra tikras „Chateau d'Yquem“, todėl ekspertai galėjo pakeisti kamščius ir uždėti ant originalių butelių kapsules, kad juos apsaugotų.
Kadangi vynas palaipsniui reagavo su deguonimi, vyninei teko jį perpilti, todėl į Bečovą grįžo tik penki pilni originalūs buteliai.
Kalbėdamas per atnaujintų butelių pristatymą, T. El Khawandas sakė, kad ragauti vyną, kuris išliko dėl didelio cukraus kiekio, buvo „stebuklinga patirtis“.
„Ką mes iš tikrųjų darome jį atidarydami, tai atveriame laiko kapsulę. Ištraukiame šį kamštį, kuris atskyrė skystį nuo aplinkos ir, tam tikra prasme, nuo laiko tėkmės“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
„Skystas prisiminimas“
„Vynas padarė mums įspūdį savo gaivumu gomuryje, – sakė jis. – Jis labai, labai gaivus, su beveik rūgščia gaiva.“
Mėgaudamasis „dideliu vyno kompleksiškumu“, T. El Khawandas išskyrė kedro, džiovintų vaisių, šafrano, cinamono ir muskato riešuto aromatus, kartu su „tokio amžiaus „Chateau d'Yquem“ būdingesniais aromatais: šokolado, kavos, mokos natomis, agarmedžio aromatais“.
Naujesnio derliaus „Yquem“ parduodamas už šimtus dolerių už butelį, o Čekijos nacionalinio paveldo institutas visos kolekcijos vertę, jei ji būtų parduodama aukcione, įvertino maždaug 5 mln. dolerių (4,25 mln. eurų).
Tačiau T. El Khawandas atsisakė pateikti finansinį įvertinimą.
„Pirmiausia jis turi moralinę ir istorinę vertę“, – sakė jis.
„Galiausiai tai yra prisiminimas – be abejo, skystas prisiminimas, – bet tai prisiminimas visų tų, kurie buvo prieš mus, atlikto darbo“, – pridūrė T. El Khawandas.
Kol kas aukcionas neplanuojamas – vietoj to Bečovas ketina eksponuoti visus kolekcijos butelius su vynu ir konjaku, įskaitant 1899 metų „Pedro Ximenez“ cheresą ir 1892 metų portveiną.
Pilis pradėjo lėšų rinkimo kampaniją naujai parodai.
„Jei surinksime pinigų, tikrai norėsime atlikti išsamesnę vynų analizę“, – sakė Bečovo kolekcijų vadovė Katerina Nyvltova.
„Ir jei galėsime atnaujinti likusius, tikrai tai padarysime“, – AFP sakė ji.
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