Bukinistė Skaistė Grajauskė: kaskart žaviuosi, kad kiek skaitytojų, tiek skirtingų knygų

– Skaiste, nusikelkime į tavo vaikystę. Buvai skaitantis vaikas?

– Kiek save pamenu – tiek su knyga, kiek nepamenu – tiek pamena tėvai. Vis pasidžiaugiu mamos dienoraščio įrašu ir pagalvoju, kad segčiau prie gyvenimo CV:

Skaistė jau pati pavalgo, kalba tik vienskiemeniais žodžiais.

Labai mėgsta knygas vartyti. Net miega su knygomis.

1999 11 18, ketvirtadienis

– Gal prisimeni, kokia buvo knyga (ar knygos), pažadinusi susidomėjimą jomis?

– Pirmosios knygos tikrai neprisimenu, tačiau savo vaikystės, o turbūt ir dabartinės savęs neįsivaizduoju be keturių knygų:

Tai Maano Janseno „365 meškučio Brajano nuotykiai“ – mama metus laiko kiekvieną vakarą skaitydavo istorijas apie meškiną (vaikystėje nesupratau, kodėl vadina meškučiu, jei ten visas meškinas), kuris keliavo aplink pasaulį. Dabar mamą stebina, iš kur manyje noras eiti visokius camino de santiago.

S. Grajauskės nuotr.

Elze’ės Holmelund Minarik „Meškiukas ir jo draugė“ – skaitydavau ir skaitydavau, nes niekaip nesuprasdavau, kodėl pagrindinė veikėja padovanoja Meškiukui lėlę, o po akimirkos ją atsiima. Kaip galima šitaip pasielgti?

Daivos ir Vytauto V. Sirtautų „Bitė ritė“ – spėju, pažadino vidinę filologę – labai patiko kalbos žaidimai ir užduotėlės.

Astrid Lindgren „Ronja plėšiko duktė“ įsuko į nuotykius ir prikėlė vidinę maištininkę.

– Ketinau spėti, kad visgi knygos tave atvedė ir į lietuvių filologijos studijas.

– Norėčiau manyti, kad knygos, smalsumas, pati, bet turbūt tiesiog genai. Senelis – buvęs literatūros mokytojas. Beje, vis padejuoja ir užjaučia, kad pasirinkau šitą kelią. Nors esu beveik tikra, kad džiaugiasi. Slapta.

S. Grajauskės nuotr.

– Kartkartėmis paskyroje dalijiesi retesnėmis knygomis arba jų leidimais, nemažai domiesi ir knygų rinka, kolekcionavimu. Ką galėtume rasti tavo kolekcijoje?

– Žaviuosi bukinistika, taip pat kone kasdien (iš įpročio) tikrinu antrinę knygų rinką ir žinau, kaip smagu rasti knygą, kurios ilgiausiai ieškai, o jos niekur nėra, todėl matau didelę prasmę dalytis. Pati kolekcionuoju retesnes poezijos knygas ir Icchoko Mero knygas su jo autografais.

– Ar prisimeni dieną, kai nusprendei, kad reikia pradėti kalbinti skaitančius žmones mieste? Kokia ji buvo?

– 2022 m. liepos vidurys, Nida. Dirbau darbą, kurio negalėjau pakęsti. Tądien pavyko ištrūkti anksčiau, nuėjau prie marių, pamačiau skaitantį žmogų ir pagalvojau – blogiau nebus.

S. Grajauskė. J. Gadliauskaitės nuotr.

– Kuo tavo akį patraukė pirmas užkalbintas skaitytojas? Kokia buvo jo ar jos reakcija?

– Pirmoji skaitytoja, kaip ir visi kiti, – atsitiktinė. Sėdėjo ant suoliuko, skaitė. Priėjau, drebančiomis rankomis ir drebančiu balsu (tada dar filmuodavau) pasisveikinau ir paklausiau, ką skaito. Parodė – Hale’o Dwoskino knygą „Sedonos metodas“. Pamenu, dar paklausiau: „Jeigu ši knyga būtų spalva, tai kokia būtų?“. Atsakė, kad viena iš šviesesnių. Visą laiką šypsojosi. Gal suprato, kad man kur kas nedrąsiau nei jai.

– Ar iškart žinojai, kad šie mini susitikimai taps instagramo paskyra? Kada taip nusprendei?

– Pirmąjį vaizdo įrašą tą pačią dieną parodžiau savo bičiuliams (-ėms) ir pasiteiravau, ar jie tokį turinį žiūrėtų atskirame instagramo kanale. Gavau padrąsinimą ir jau kitą dieną susikūriau kaciaskaitai.

S. Grajauskės nuotr.

– Tikiu, kad užkalbinant žmones pasitaiko įvairiausių situacijų. Galbūt galėtum pasidalyti keliomis įdomiausiomis?

– Kartą, kai paklausiau skaitytojo, ką šis skaito, sulaukiau klausimo, ar aš bandau kažką parduoti. Kitas, paklaustas, ką skaito, atsakė, kad turi žmoną ir vaikų. Dar vienas paprašė, kad niekur nekelčiau nuotraukų, nes jo mergina galvoja, kad jis šiuo metu Zarasuose. Esu vieną žmogų maždaug per pusmetį užkalbinusi tris kartus. Netyčia.

– Kuo pasižymi visi tavo kalbinami žmonės?

– Gebėjimu taip ilgai žiūrėti į kažkokius simbolius, kad galiausiai ima matyti raides, iš jų dėlioti žodžius, tada juos jungti į sakinius ir paskui dar regėti reginius.

– Ar kalbindama žmones pastebi tam tikrų skaitymo tendencijų?

– Tendencijų esama, bet minimaliai. Anksčiau dažnai rekomenduodavo Hermanno Hesse’ės „Stepių vilką“ arba „Sidhartą“, vėliau – Milano Kunderos „Nepakeliamą būties lengvybę“, dabar kartkartėmis pamini Franko Herberto „Kopą“, Thomo Manno „Užburtą kalną“, Kotrynos Zylės „Mylimus kaulus“. Tačiau kaskart žaviuosi, kad kiek skaitytojų, tiek skirtingų knygų.

S. Grajauskės nuotr.

Beje, viena paskyros sekėja neseniai nudirbo milžinišką darbą ir visų pakalbintų skaitytojų knygas surašė į skaičiuoklę! Nekantrauju prisėsti ir išsamiau paanalizuoti, gal atrasiu ne tokių akivaizdžių tendencijų.

– Kokia pati esi skaitytoja?

– Reikli ir lėta. Kai skaitau – privalau suprasti kiekvieną perskaitytą sakinį, jei kažkur nuskrieju – grįžtu prie puslapio dar kartą, jei reikia – ir dar kartą. Kreipiu dėmesį į leidyklas, vertimus, leidimus. Svarbios ir artimųjų, ir kaciaskaitai skaitytojų rekomendacijos. Būna, kyla didelis noras perskaityti kokią nors knygą, net nesupranti, iš kur jis kyla ir kodėl. Dabar šitaip norisi pasičiupti Tanios Pjankovos „Raudonųjų skruzdžių amžių“, tačiau esu pradėjusi skaityti kitas knygas, todėl bandau šį norą trumpam apmalšinti. Įtariu, kad bus stipri knyga, jei jau dabar apsėdusi.

– Ar skaičiuoji, komentuoji arba kitais būdais ir matais vertini perskaitytas knygas?

– Naudojuosi socialiniu tinklu „Goodreads“, pasižymiu, ką perskaitau, įvertinu žvaigždutėmis, o jei labai patinka arba labai supykdo, tada trumpai atsiliepiu.

– Kaip manai, ar įmanoma per gyvenimą turėti vieną mėgstamiausią kūrinį? Apie kokią knygą taip galėtum pasakyti šiuo metu?

– Kažkam užtenka perskaityti „Mažąjį princą“ ir „Alchemiką“, o kažkam ir gyvenimo maža. Šiandien pabūsiu prie tų pastarųjų.

S. Grajauskė. J. Gadliauskaitės nuotr.

– O rašytojas – tas vienintelis, kurį rinktumeisi skaityti iki gyvenimo pabaigos?

– Tai jau reikia manyti, kad savo vyrą (šypsosi).

– Perfrazuojant tave pačią ir kaciaskaitai: skaitytoja; skaitoma knyga; skaitytojos rekomendacija.

– Šiuo metu skaitau Edwardo Albee’io pjesę „Who’s Afraid of Virginia Woolf?“, prie to paties žanro rekomenduočiau Martino McDonagho „A Very Very Very Dark Matter“. P. S. Prašau, išleiskite kas nors M. McDonagho pjesių rinktinę!