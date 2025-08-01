Briuselyje – nauja Lietuvos kultūros atašė

A. Dovydavičiūtė – architektė, kultūros projektų vadovė ir meno kūrėja, turinti daugiau nei 15 metų patirtį kultūros, architektūros, parodų ir vizualiojo meno srityse. Ji specializuojasi tarpdisciplininių projektų kūrime ir įgyvendinime, jungiančiame architektūrą, kultūros sklaidą ir edukaciją.
Svarbiausi jos pastarojo meto darbai, įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant su įvairių sričių komandomis – Kauno rotušės architektūrinė konversija į muziejinę erdvę bei Kauno miesto muziejaus ekspozicijos sukūrimas, Lietuvos ambasados Rygoje architektūrinė rekonstrukcija ir interjeras, „Suprasti Lietuvą“ ekspozicijos architektūra Pilininko name, Valstybės pažinimo centro ekspozicija – visur dirbant su įvairaus amžiaus auditorijomis ir joms pritaikytomis įtraukiančiais ir interaktyviais sprendimais.
A. Dovydavičiūtė yra viena iš „Open House Vilnius“ atviros architektūros savaitgalio iniciatorių Vilniuje ir ilgametė jo organizatorė, beveik trejus metus ėjusi projekto vadovės pareigas. Projektas tapo reikšmingu Vilniaus tapatybės formavimo įrankiu ir architektūros sklaidos platforma. Taip pat ji nuo 2010 metų aktyviai veikė Architektūros fonde savanoriavimo ir inicijavimo pagrindais. 2018 m. Architektūros fondas buvo apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už architektūros sklaidą.
Tarptautinės patirties ji įgijo, dirbdama 2018 m. Venecijos architektūros bienalėje, Lietuvos nacionaliniame paviljone „Pelkių mokykla“ – kaip produkcijos koordinatorė ir architektė, taip pat atstovaudama Vilniui tarptautiniame Open House Worldwide tinkle. Vilnius Tech universitete A. Dovydavičiūtė baigė Architektūros bakalauro ir Architektūros istorijos ir teorijos magistro studijas, įgijo menotyros laipsnį.
Nuo 2021-ųjų metų daug laiko leisdama, o nuo pastarojo rudens dalį laiko gyvendama Belgijoje, A. Dovydavičiūtė aktyviai domisi vietine kultūros ekosistema, seka kultūros įvykius ir institucijų veiklą.
„Kultūrinė diplomatija – tai galimybė megzti prasmingus ryšius per kultūrą. Stengsiuosi, kad Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais užsienio kultūrinė programa būtų kokybiška, įvairialypė, atvira tiek pripažintiems, tiek kylantiems menininkams. Mano kaip architektės ir kultūros projektų vadovės patirtis, taip pat darbas su muziejinėmis ir edukacinėmis erdvėmis padės užtikrinti turinio įvairovę ir stiprų tarptautinį atgarsį. Tikiu Lietuvos kultūros savitumu bei jos lygiaverčiu balsu Europos kontekste. Ypatingai šiais neramiais laikais turime kalbėti garsiai ir drąsiai“, – teigė naujoji Lietuvos kultūros atašė.
Nuo šių metų pradžios Lietuvos kultūros atašė tinklas tapo Lietuvos kultūros instituto dalimi. Šalies diplomatinėse atstovybėse dirbantys kultūros atašė padeda įgyvendinti strateginę Lietuvos pristatymo pasauliui per kultūrą viziją. Siekdami šio tikslo, kultūros atašė tarpininkauja tarp Lietuvos ir paskirties
valstybės kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių profesionalų, skatina jų bendradarbiavimą, vykdo bei nuolat ieško naujų galimybių Lietuvos kultūros ir meno produktų eksportui.
Lietuvos kultūros instituto konkursą eiti kultūros atašė pareigas Briuselyje laimėjusi A. Dovydavičiūtė iš konkurse dalyvavusių 16 pretendentų surinko daugiausiai komisijos balų. Konkursą laimėjęs asmuo eiti pareigas pradeda gavęs įstatymų nustatyta tvarka išduodamą asmens patikimumo pažymėjimą ir pritarus Lietuvos Respublikos kultūros ir užsienio reikalų ministrams. Šios kultūros atašė pozicijos kadencijos trukmė – dveji metai.
