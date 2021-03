„Auksiniai scenos kryžiai“ bus įteikti tuščioje LNOBT salėje

Antrus metus iš eilės Kultūros ministerija - profesionaliojo scenos meno premijų steigėja - patikėjo renginį organizuoti Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui (LNOBT).

Pernai lapkritį po ilgų karantino sąlygotų atidėliojimų LNOBT surengta „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimų ceremonija, režisuota Gedimino Šeduikio, buvo įvertinta kaip meniškai kokybiškiausias tokio pobūdžio renginys per visą teatralų įvertinimų už sėkmingiausius sezono darbus istoriją. Kaip tik todėl pagrindinį Tarptautinės teatro dienos minėjimo renginį šįmet buvo nutarta dar kartą organizuoti didžiausiame šalies teatre, vadovaujant tam pačiam režisieriui.

Renginio scenarijaus autorius - poetas ir dramaturgas Mindaugas Nastaravičius, muzikinės koncepcijos autorius - LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila, choreografas - LNOBT baleto meno vadovas Martynas Rimeikis. „Auksinių scenos kryžių" ceremonijos komandoje taip pat dirbo scenografė Sigita Šimkūnaitė, šviesų dailininkas Andrius Stasiulis, vaizdo projekcijų kūrėjas Linartas Urniežis ir prodiuseris Artūras Alenskas.

„Antrus metus iš eilės turėsime ceremoniją be pilnos salės žiūrovų, be gyvų apsikabinimų ir, žinoma, be iš visos Lietuvos suvažiavusių teatralų šventės po apdovanojimų įteikimo. Teko galvoti, net kaip patį „Auksinį scenos kryžių“ pakabinti laureatui ant kaklo nepažeidžiant saugumo reikalavimų... Be abejonės, visi iki vieno renginio dalyviai ir komandos nariai - nuo nominantų iki TV operatorių - privalės turėti galiojančius COVID-19 testų atsakymus", - pabrėžia režisierius G. Šeduikis.

Šįkart kūrėjai neketina praskleisti renginio paslapčių uždangos iki pat šeštadienio vakaro, tad ceremonijos vedėjus, koncertinių numerių atlikėjus ir, žinoma, naujuosius „Auksinių scenos kryžių" laureatus sužinosime tik stebėdami tiesioginę transliaciją per LRT .

Šįmet „Auksinių scenos kryžių“ komisija paskelbė nominantus 15-oje kategorijų. Taip pat paaiškės naujas „Boriso Dauguviečio auskaro" savininkas ir Padėkos premijos, skiriamos už viso gyvenimo kūrybą, laureatas.