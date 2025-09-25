Adomavičius kvies kultūrininkų bendruomenę pokalbiui: bandys įtikinti

„Matome, kas darosi už Seimo durų. Tai tikrai teks padirbėti stipriai, kad tą bendruomenę įtikinti, jog galime būti kartu. Taip kad kviesiu visus geram, nuoširdžiam ir dalykiškam pokalbiui“, – ketvirtadienį parlamente po ministrų duotos priesaikos teigė I. Adomavičius.
„Nemuno aušrai“ priklausantis politikas tikino, kad kultūrininkų bendruomenei savo tinkamumą eiti pareigas įrodys darbais.
„Manau, kad viskas ateis su laiku. Laukime gerų darbų, susitikimų, pirmiausiai, su bendruomene ir viskas nuo to prasidės“, – tvirtino naujasis kultūros ministras.
ELTA primena, kad Seimui sprendžiant dėl 20-osios Vyriausybės programos, prie Prezidentūros apie tūkstantis kultūros bendruomenės atstovų susirinko į protestą. Jie piktinosi, kad šalies vadovas paskyrė „Nemuno aušros“ atstovą I. Adomavičių kultūros ministru. Taip pat reikštas nepasitenkinimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Simono Daukanto aikštėje susirinkusieji būriavosi nešini įvairiais plakatais su užrašais: „Kultūra ≠ chaltūra“, „Prieš makaroninį metą“, „Chaltūros ministerija“, „Nemuno dešra – kultūros faršas“, „Supratingumo durnumui?“, „Kultūra prie bedugnės krašto“ ir pan. Prie Prezidentūros susirinkę aktyvistai šaukė „gėda Nausėda“, „gėda Nausėda – kaip tau ne gėda?“, „Gana yra gana“.
Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.
